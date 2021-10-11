Новые санкции ЕС против России: в МИД Украины раскрыли подробности

В МИД Украины раскріли подробности новых санкций / УНИАН

Фигуранты нового европейского списка санкций против России причастны к преследованию крымских татар и к нарушениям норм гуманитарного права в оккупированном Крыму, сообщает МИД Украины

Украина приветствует решение Совета ЕС ввести санкции против 8 представителей российской оккупационной администрации в Крыму.

"Указанные в решении подсанкционные лица причастны к преследованиям крымских татар и другим грубым нарушениям норм международного гуманитарного права на временно оккупированном украинском полуострове", - говорится в сообщении.

Кроме того, новые санкции против России накануне 23-го саммита Украина-ЕС расцениваются как безоговорочная поддержка Украины в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности.

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"Действие ограничительных мер ЕС будет продолжаться, пока РФ не прекратит временную оккупацию Крыма и другие грубые нарушения норм международного права", - добавили в МИД.

Новые санкции ЕС против России

Совет ЕС расширил санкционный список за активную поддержку действий и реализацию политики, подрывающей или угрожающей территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. В обновленный документ попали еще восемь граждан РФ.

Среди лиц, добавленных в санкционный список ЕС, есть представители правоохранительных органов – судьи, прокуроры и силовики – ответственные за выполнение российского законодательства в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе, сообщается в пресс-релизе Совета Европы.