Агрессия РФ против Украины: ЕС ввел санкции в отношении еще восьми россиян

Теперь в санкционный список Евросоюза включены 185 человек и 48 организаций.
Совет ЕС расширил санкционный список за активную поддержку действий и реализацию политики, подрывающей или угрожающей территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. В обновленный документ попали еще восемь граждан РФ.
Среди лиц, добавленных в санкционный список ЕС, есть представители правоохранительных органов – судьи, прокуроры и силовики – ответственные за выполнение российского законодательства в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе, сообщается в пресс-релизе Совета Европы.
Таким образом ограничительные меры ЕС распространяются уже на 185 человек и 48 юридических лиц, связанных с агрессией РФ против Украины. Им запрещен въезд на территорию ЕС, а их активы замораживаются.
Кто попал под санкции:
- Белоусов Михаил – так называемый "судья" в Симферополе,
- Долгополов Андрей –"голова райсуда" в Симферополе,
- Колпиков Евгений – прокурор в Ростове-на-Дону,
- Магомедов Магомед – "следователь управления СК" по Крыму,
- Михайлюк Леонид – "глава ФСБ" по Крыму,
- Можелянський Виктор – "заместитель председателя райсуда" в Симферополе,
- Редько Галина –"судья верховного суда" Крыма,
- Терентьев Владимир - "глава управления СК" по Крыму.
Как в очередной раз подчеркивается в заявлении, Европейский Союз не признает незаконной аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать нарушения Россией международного права. Более того, ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Санкции против причастных к оккупации Крыма и Донбасса
- В июне 2014 года ЕС впервые ввел санкции против России за попытки подорвать территориальную целостность Украины и дестабилизировать страну.
- Сейчас в связи с агрессией против Украины действуют три пакета санкций ЕС против России: секторальные, персональные и за оккупацию Крыма.
- 10 сентября ЕС продлил персональные санкции за агрессию против Украины на полгода – до 15 марта 2022-го.