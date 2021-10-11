Агрессия РФ против Украины: ЕС ввел санкции в отношении еще восьми россиян

В списке санкций, введенных ЕС за агрессию против Украины, уже 185 человек и 48 юрлиц / Reuters

Совет ЕС расширил санкционный список за активную поддержку действий и реализацию политики, подрывающей или угрожающей территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. В обновленный документ попали еще восемь граждан РФ.

Среди лиц, добавленных в санкционный список ЕС, есть представители правоохранительных органов – судьи, прокуроры и силовики – ответственные за выполнение российского законодательства в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе, сообщается в пресс-релизе Совета Европы.

Таким образом ограничительные меры ЕС распространяются уже на 185 человек и 48 юридических лиц, связанных с агрессией РФ против Украины. Им запрещен въезд на территорию ЕС, а их активы замораживаются.

Кто попал под санкции:

Белоусов Михаил – так называемый "судья" в Симферополе,

Долгополов Андрей –"голова райсуда" в Симферополе,

Колпиков Евгений – прокурор в Ростове-на-Дону,

Магомедов Магомед – "следователь управления СК" по Крыму,

Михайлюк Леонид – "глава ФСБ" по Крыму,

Можелянський Виктор – "заместитель председателя райсуда" в Симферополе,

Редько Галина –"судья верховного суда" Крыма,

Терентьев Владимир - "глава управления СК" по Крыму.

Как в очередной раз подчеркивается в заявлении, Европейский Союз не признает незаконной аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать нарушения Россией международного права. Более того, ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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