Новые зоны карантина в Украине с 24 октября: в желтой зоне осталось только 4 региона

Киев пока остается в оранжевой зоне, самые жесткие карантинные меры действуют в "красных" регионах.
Министерство здравоохранения Украины опубликовало новую карту разделения страны на эпидемиологические зоны карантина. В желтой зоне находятся Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области. Киев пока в оранжевой зоне. Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области остаются "красными".
Согласно данным пресс-службы Минздрава на воскресенье, 24 октября, в желтой зоне всего четыре региона. Большинство областей "оранжевые". Шесть регионов "красные".
Желтая зона карантина в Украине
- Винницкая область
- Закарпатская область
- Кировоградская область
- Полтавская область
Оранжевая зона карантина
- город Киев
- Волынская область
- Житомирская область
- Ивано-Франковская
- Киевская область
- Луганская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Сумская область
- Ровенская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черновицкая область
- Черниговская область
Красная зона карантина
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Запорожская область
- Одесская область
- Сумская область
- Херсонская область
Карантин в Украине
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов ранее заявил о том, что Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области скоро могут оказаться в красной зоне карантинных ограничений. Такой сценарий возможен в том случае, если в данных регионах не усилят профилактические меры и не ускорят темпы вакцинации населения.
Главный санитарный врач страны Игорь Кузин сказал, что локдауна в Украине пока не будет. Усиление карантина зависит от эпидемиологических показателей, которые прописаны в постановлении правительства. Пока власти будут точечно усиливать карантинные мероприятия в отдельных регионах.
В Киевской городской государственной администрации подчеркнули, что столице не удастся избежать локдауна. Причем жесткий карантин ожидается для тех, кто не сделал прививку против COVID-19.