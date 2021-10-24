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Новые зоны карантина в Украине с 24 октября: в желтой зоне осталось только 4 региона

24 октября 2021, 11:02
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Киев пока остается в оранжевой зоне, самые жесткие карантинные меры действуют в "красных" регионах.

Карантин, люди
В Украине уже шесть "красных" регионов, большинство областей остаются "оранжевыми" / УНИАН

Министерство здравоохранения Украины опубликовало новую карту разделения страны на эпидемиологические зоны карантина. В желтой зоне находятся Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области. Киев пока в оранжевой зоне. Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области остаются "красными".

Согласно данным пресс-службы Минздрава на воскресенье, 24 октября, в желтой зоне всего четыре региона. Большинство областей "оранжевые". Шесть регионов "красные".

Желтая зона карантина в Украине

  • Винницкая область
  • Закарпатская область
  • Кировоградская область
  • Полтавская область

Оранжевая зона карантина

  • город Киев
  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Ивано-Франковская
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Сумская область
  • Ровенская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область

Красная зона карантина

  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Запорожская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Херсонская область

Карантин в Украине

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов ранее заявил о том, что Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области скоро могут оказаться в красной зоне карантинных ограничений. Такой сценарий возможен в том случае, если в данных регионах не усилят профилактические меры и не ускорят темпы вакцинации населения.

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Главный санитарный врач страны Игорь Кузин сказал, что локдауна в Украине пока не будет. Усиление карантина зависит от эпидемиологических показателей, которые прописаны в постановлении правительства. Пока власти будут точечно усиливать карантинные мероприятия в отдельных регионах.

В Киевской городской государственной администрации подчеркнули, что столице не удастся избежать локдауна. Причем жесткий карантин ожидается для тех, кто не сделал прививку против COVID-19.

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Минздрав новости Украины карантин в Украине зоны карантина
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