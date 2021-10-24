Новые зоны карантина в Украине с 24 октября: в желтой зоне осталось только 4 региона

В Украине уже шесть "красных" регионов, большинство областей остаются "оранжевыми" / УНИАН

Министерство здравоохранения Украины опубликовало новую карту разделения страны на эпидемиологические зоны карантина. В желтой зоне находятся Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области. Киев пока в оранжевой зоне. Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области остаются "красными".

Согласно данным пресс-службы Минздрава на воскресенье, 24 октября, в желтой зоне всего четыре региона. Большинство областей "оранжевые". Шесть регионов "красные".

Желтая зона карантина в Украине

Винницкая область

Закарпатская область

Кировоградская область

Полтавская область

Оранжевая зона карантина

город Киев

Волынская область

Житомирская область

Ивано-Франковская

Киевская область

Луганская область

Львовская область

Николаевская область

Сумская область

Ровенская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

Красная зона карантина

Днепропетровская область

Донецкая область

Запорожская область

Одесская область

Сумская область

Херсонская область

Карантин в Украине

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов ранее заявил о том, что Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области скоро могут оказаться в красной зоне карантинных ограничений. Такой сценарий возможен в том случае, если в данных регионах не усилят профилактические меры и не ускорят темпы вакцинации населения.

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Главный санитарный врач страны Игорь Кузин сказал, что локдауна в Украине пока не будет. Усиление карантина зависит от эпидемиологических показателей, которые прописаны в постановлении правительства. Пока власти будут точечно усиливать карантинные мероприятия в отдельных регионах.

В Киевской городской государственной администрации подчеркнули, что столице не удастся избежать локдауна. Причем жесткий карантин ожидается для тех, кто не сделал прививку против COVID-19.