Новый пакет помощи: США передают Украине снаряды с обедненным ураном

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 175 миллионов долларов.
США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 175 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Это уже 46-й пакет помощи США. Пакет помощи будет содержать боеприпасы с обедненным ураном и не только:
- 120-мм танковые снаряды с обедненным ураном для танков Abrams;
- оборудование для систем противовоздушной обороны;
- дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- 81-мм минометные системы и боеприпасы;
- тяжелые противотанковые управляемые ракеты TOW, а также противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- более 3 миллионов патронов для стрелкового оружия;
- тактические аэронавигационные системы, а также системы защищенной связи и вспомогательное оборудование;
- боеприпасы для разрушения препятствий, запчасти и другое полевое оборудование.
Военная помощь Украине
США передадут Украине бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран. Передача снарядов произойдет уже в ближайшее время. Об этом заявили американские чиновники.
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Коррупционные скандалы в Украине являются серьезным ударом по репутации и существенно влияют на страны Запада при принятии решений о поставках оружия Киеву. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Издание Bild назвало причины, которые сдерживают Берлин в поставках Украине крылатых ракет Taurus.
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