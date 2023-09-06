Новый пакет помощи: США передают Украине снаряды с обедненным ураном

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 175 миллионов долларов.

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США выделили Украине новый пакет военной помощи / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 93-я ОМБр Холодный Яр

США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 175 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Это уже 46-й пакет помощи США. Пакет помощи будет содержать боеприпасы с обедненным ураном и не только:

120-мм танковые снаряды с обедненным ураном для танков Abrams;

оборудование для систем противовоздушной обороны;

дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

81-мм минометные системы и боеприпасы;

тяжелые противотанковые управляемые ракеты TOW, а также противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

более 3 миллионов патронов для стрелкового оружия;

тактические аэронавигационные системы, а также системы защищенной связи и вспомогательное оборудование;

боеприпасы для разрушения препятствий, запчасти и другое полевое оборудование.

Военная помощь Украине

США передадут Украине бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран. Передача снарядов произойдет уже в ближайшее время. Об этом заявили американские чиновники.

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Коррупционные скандалы в Украине являются серьезным ударом по репутации и существенно влияют на страны Запада при принятии решений о поставках оружия Киеву. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Издание Bild назвало причины, которые сдерживают Берлин в поставках Украине крылатых ракет Taurus.

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