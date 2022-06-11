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Новый символ стойкости: банки с консервацией единственные уцелели в разрушенном оккупантами доме

11 июня 2022, 22:53

Жилой дом был разрушен полностью, однако под вражеской атакой остались неповрежденными только банки.

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Банки с консервацией единственные уцелели в разрушенном оккупантами доме/ 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка

В Николаевской области появился новый символ стойкости украинского народа. В жилом доме, который был полностью разрушен российскими оккупантами, целыми остались только стеклянные банки с консервацией.

Об этом сообщили в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка, обнародовав фотографии устойчивых банок. При этом там отметили, что в Украине даже банки неистребимы.

"До символов стойкости и несокрушимости украинского народа, вслед за петушком из Бородянки, можно смело добавить и вот эти банки с консервацией с Николаевщины", – отмечается в сообщении.

При этом в бригаде отмечают, что хоть и кажется, что они уцелели просто чудом, но это не чудо, а закономерность.

"Это закономерность. Потому что это Украинские банки, с Украинскими овощами, выращенными на Украинской земле, приготовленные на Украинском хозяйкой для Украинской семьи. У нас даже стеклянные банки неуничтожимы. А они на народ замахнулись..." – пишут защитники Украины.

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Банки с консервацией в разрушенном доме/ 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка
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Банки с консервацией в разрушенном доме/ 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка

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Уцелевший кухонный шкаф стал символом стойкости украинцев

Напомним, ранее символом стойкости украинского народа уже называли шкафчик из Бородянки. В сеть попало фото одного из разрушенных домов в поселке. На снимке видно, что от квартиры, в которой когда-то жили люди, ничего не осталось. Чудом уцелел лишь кухонный шкаф, висящий над пропастью. Более того, вся посуда в шкафу – целая, а сверху стоит керамический петушок.

Позже журналисты нашли и пообщались с хозяйкой уцелевшего шкафчика.

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