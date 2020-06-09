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Без демарша: Резников высказался о реакции России на новых людей в ТКГ

9 июня 2020, 21:30

Как ни странно, в России спокойно отреагировали на проукраински настроенных членов ТКГ.

Алексей Резников
Резников рассказал о реакции России на новых людей в составе ТКГ

В России, как ни странно, спокойно отреагировали на то, что впервые к работе ТКГ по мирному урегулированию на Донбассе привлекли не сепаратистов из ОРДЛО, а проукраински настроенных вынужденных переселенцев с этих территорий.

Об этом в интервью Liga.net рассказал первый замглавы украинской делегации в ТКГ, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, реакция России была "неожиданно мягче", чем он предполагал и "никакого ультиматума не произошло".

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"Я думал, будет демарш, но нет. Идет диалог. Координатор объявил о том, что у нас есть гости. Костин (нардеп от "Слуги народа" и член украинской делегации в ТКГ – ред.) дал каждому слово, они представились и сейчас идет уже живое общение… Есть нюанс: ссылаясь на техническую проблему россияне задержали включение на 30 минут. Они никогда не задерживались. Я думаю, что это был момент внутренних консультаций, что с этим делать. Потому что мы уведомили их об этом только сегодня утром", - рассказал Резников.

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев может предоставить особый статус ОРДЛО, однако подобные уступки не должны нарушать территориальную целостность и суверенитет государства.

Алексей Резников Донбасс ТКГ
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