Новый запрет с 1 сентября: в Киеве у родителей учеников в школах потребуют COVID-сертификаты

Родителям учеников поставили условие для посещение школы / УНИАН

В Киеве накануне начала нового учебного сезона решили ввести ряд запретов в школьных учреждениях.

В частности, отныне родителям учеников, для того, чтобы попасть в школу, будет необходимо предъявить COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе. Такое решение было принято постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Решением комиссии родителям запретят посещать учебные заведения без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, проведено не более чем за 72 часа до посещения заведения.

Отметим, что согласно решению, запрет будет действовать во всех зонах карантина.

В КГГА также опубликовали список ограничений по работе школ и детсадов:

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"Зеленая" зона

запрещено:

проведение массовых мероприятий без масок;

вход группами и массовое пребывание в заведении родителей учеников;

пребывание родителей и гостей учебных заведений без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения.

"Желтая" и "оранжевая" зоны

запрещено:

посещение учебных заведений соискателями образования и проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием учеников в случае отсутствия у более 20% персонала учебного заведения документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации;

посещение учебных заведений учениками в случае, когда на самоизоляции через контакт с лицом с СOVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учреждения;

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием соискателей образования с более чем одной группой (классом) и в присутствии зрителей (посетителей);

посещение заведений лицами, которые не являются участниками образовательного процесса;

вход группами и массовое пребывание в заведении родителей соискателей образования;

индивидуальное посещение заведений родителями без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения.

"Красная" зона

запрещено:

посещение заведений независимо от форм собственности ее соискателями.

исключения:

для соискателей учреждений дошкольного образования,специальных учебных заведений;

учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования;

соискателей, которые участвуют в аттестации, а также лиц, участвующих в мероприятиях по оценке качества образования при наличии более чем в 80% персонала заведения документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации.

Работа школ в Украине с 1 сентября

Министерство здравоохранения в июле запустило требование, согласно которому школы в Украине с 1 сентября 2021 года будут работать в том случае, если в них будет вакцинировано 80% от всего персонала учебного заведения.

В Святошинском районе города Киева уже предупреждали учителей о том, что их могут не допустить к работе в том случае, если они не сделают прививку от COVID-19. Впрочем, там также уточняли, что от работы невакцинированных педагогов отстранять не будут.

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Главный санврач Украины Игорь Кузин заявлял, что школы, где прививки от коронавируса сделали менее 80% педагогов, работать не будут. Причем не важно, в какой из эпидемиологических зон находится учебное заведение. Однако на данный момент нет законодательных оснований, чтобы не допустить невакцинированных учителей к работе.

Глава Минобразования Сергей Шкарлет уточнял, что школы, где большинство учителей не вакцинировались, будут работать либо в смешанном формате, либо на дистанционке. Причем учебные заведения, где учителя сделали прививку от COVID-19, смогут работать даже в условиях жесткого карантина.