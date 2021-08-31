УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Новый запрет с 1 сентября: в Киеве у родителей учеников в школах потребуют COVID-сертификаты

31 августа 2021, 15:42
Прослушать новость
Остановить

Родителям запретят посещать учебные заведения без документа о вакцинации или отрицательном тесте.

школа, коронавирус
Родителям учеников поставили условие для посещение школы / УНИАН

В Киеве накануне начала нового учебного сезона решили ввести ряд запретов в школьных учреждениях.

В частности, отныне родителям учеников, для того, чтобы попасть в школу, будет необходимо предъявить COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе. Такое решение было принято постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Решением комиссии родителям запретят посещать учебные заведения без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, проведено не более чем за 72 часа до посещения заведения.

Отметим, что согласно решению, запрет будет действовать во всех зонах карантина.

В КГГА также опубликовали список ограничений по работе школ и детсадов:

Реклама

"Зеленая" зона

запрещено:

  • проведение массовых мероприятий без масок;
  • вход группами и массовое пребывание в заведении родителей учеников;
  • пребывание родителей и гостей учебных заведений без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения.

"Желтая" и "оранжевая" зоны

запрещено:

  • посещение учебных заведений соискателями образования и проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием учеников в случае отсутствия у более 20% персонала учебного заведения документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации;
  • посещение учебных заведений учениками в случае, когда на самоизоляции через контакт с лицом с СOVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учреждения;
  • проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием соискателей образования с более чем одной группой (классом) и в присутствии зрителей (посетителей);
  • посещение заведений лицами, которые не являются участниками образовательного процесса;
  • вход группами и массовое пребывание в заведении родителей соискателей образования;
  • индивидуальное посещение заведений родителями без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения.

"Красная" зона

запрещено:

  • посещение заведений независимо от форм собственности ее соискателями.

исключения:

  • для соискателей учреждений дошкольного образования,специальных учебных заведений;
  • учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования;
  • соискателей, которые участвуют в аттестации, а также лиц, участвующих в мероприятиях по оценке качества образования при наличии более чем в 80% персонала заведения документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации.

Работа школ в Украине с 1 сентября

Министерство здравоохранения в июле запустило требование, согласно которому школы в Украине с 1 сентября 2021 года будут работать в том случае, если в них будет вакцинировано 80% от всего персонала учебного заведения.

В Святошинском районе города Киева уже предупреждали учителей о том, что их могут не допустить к работе в том случае, если они не сделают прививку от COVID-19. Впрочем, там также уточняли, что от работы невакцинированных педагогов отстранять не будут.

Читайте такжеВ школу 1 сентября с зонтами и в куртках: Украину зальют дожди и резко похолодает – синоптик

Главный санврач Украины Игорь Кузин заявлял, что школы, где прививки от коронавируса сделали менее 80% педагогов, работать не будут. Причем не важно, в какой из эпидемиологических зон находится учебное заведение. Однако на данный момент нет законодательных оснований, чтобы не допустить невакцинированных учителей к работе.

Глава Минобразования Сергей Шкарлет уточнял, что школы, где большинство учителей не вакцинировались, будут работать либо в смешанном формате, либо на дистанционке. Причем учебные заведения, где учителя сделали прививку от COVID-19, смогут работать даже в условиях жесткого карантина.

viber
новости Киева сертификат коронавирус в Киеве
Сейчас вы просматриваете новость «Новый запрет с 1 сентября: в Киеве у родителей учеников в школах потребуют COVID-сертификаты». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 30 августа для всех знаков Зодиака: убытки, заманчивое предложение и подсказки интуицииГороскоп на 30 августа для всех знаков Зодиака: убытки, заманчивое предложение и подсказки интуиции "Плясали, поднимая тучи пыли": в Крыму россияне заставили балерин танцевать возле танков"Плясали, поднимая тучи пыли": в Крыму россияне заставили балерин танцевать возле танков Ореховый Спас 2021: что нельзя делать и приметы на 29 августаОреховый Спас 2021: что нельзя делать и приметы на 29 августа Врачи назвали три "туалетных" ошибки у мужчин, которые приводят к серьезным последствиямВрачи назвали три "туалетных" ошибки у мужчин, которые приводят к серьезным последствиям Молчаливое соперничество: зачем Турция заявила о правах на КрымМолчаливое соперничество: зачем Турция заявила о правах на Крым

Последние новости

16:04

Резко посинела и перенесла клиническую смерть: под Ровно внезапно умерла годовалая девочка

16:00

Гороскоп на 1 сентября для всех знаков Зодиака: вещие сны или проблемы со здоровьем Видео

15:47

Сын Тины Кароль Вениамин в шароварах и вышиванке пришел в английскую школу

15:47

"Не привились - заявление на стол": мэр Ивано-Франковска шокировал заявлением о вакцинации Видео

15:42

Новый запрет с 1 сентября: в Киеве у родителей учеников в школах потребуют COVID-сертификаты Видео

Реклама
15:39

В Украине объявлено штормовое предупреждение: синоптики предупредили об опасности Видео

15:37

"Шестилетнего сына не спасли": в Австрии в страшное ДТП попала семья украинцев

15:36

В моду на осень-зиму 2021 2022 входят причудливые мохнатые сапоги и сабо с мехом Видео

15:05

Коронавирусное цунами в Украине: врач спрогнозировал ухудшение ситуации с COVID-19 Видео

15:03

В Ровно 15-летние братья-близнецы пытались зарезать женщину на улице: она отводила ребенка в детсад

15:02

Ковидоармагеддон: в Ивано-Франковске реанимации забиты больными COVID-19, а дороги - скорыми

14:55

Визит в США: у Путина призвали Байдена повлиять на Зеленского и назвали причину Видео

14:50

Как жирная пища влияет на организм: названы опасные эффекты Видео

14:35

В Запорожье металлурги сделали подарки школьникам ко Дню знаний

14:32

Украинцев готовят к новому ценовому удару: какие продукты подорожают Видео

14:25

"Готовы обсудить любые волнующие Украину вопросы": Еврокомиссия проконсультирует Киев по СП-2 Видео

14:18

Вышел трейлер фильма Де гроші с Дзидзьо и Юрием Горбуновым Видео

14:00

Шок и провал: что сулит Льву гороскоп на сентябрь-2021

13:59

Ученые выяснили главную причину смерти от кронавируса Видео

13:58

Теплые открытки с последним днем лета 2021: как красиво проститься с летом

Реклама
13:39

В Украине проведут конкурс рабочих профессий WorldSkills: старт в октябре

13:38

В Киеве поймали педофила, насиловавшего пасынка и снимавшего детское порно

13:35

Где ливанет с неба, а где иссушит: прогноз погоды в Украине на 1 сентября

13:15

Бабушку замученного мальчика из Черкасс арестовали в зале суда Видео

13:13

Что делают врачи, чтобы бороться с воспалением: 10 способов Видео

13:05

Лавров громогласно заявил, что вопрос оккупированного Россией Крыма якобы "закрыт"

12:59

"Слава уехал в Польшу на заработки": в Днепре вандалы осквернили патриотический мурал

12:51

Пугающие цифры: с начала года в Украине пропало 9000 детей Видео

12:48

Умер новорожденный племянник Шэрон Стоун

12:24

Цены на электроэнергию взлетели на 50%: украинцев готовят к новому подорожанию Видео

12:04

Как понять, что организму не хватает витаминов: пять признаков на ногтях Видео

12:03

Юля Зайка откровенно рассказала о личной жизни после Холостяка 2021 Видео

12:00

Модные женские стрижки 2021-2022 на тонкие волосы, которые легко добавляют колоссальный объем Фото

11:54

Михаил Поплавский: "В каждом - я вижу большое будущее Украины" актуально

11:50

"Пятками в телевизор": в Сети показали, какую "конуру"-квартиру в Киеве продают за 33 тысячи

11:48

В Северной Осетии лавина накрыла трех украинских альпинистов

11:37

Disney официально продлил Круиз по джунглям на второй фильм

11:17

"Такой Крым не люблю": россиянка рассказала, как ее "облапошили" на отдыхе Видео

11:14

Вонь, антисанитария, мусор: одесситка превратила квартиру в свалку и жила там с 9-летним сыном и псом Фото

11:09

"Не просьбы, а предложения": Арестович рассказал, о чем Зеленский планирует говорить с Байденом Видео

Реклама
11:01

Надя Дорофеева обольстительно засветила аппетитные ягодицы

11:00

Главный счастливчик месяца: гороскоп для Рака на сентябрь 2021 года

10:40

"С русскими сидеть не будем": в РФ истерят после отказа Цветова от совместного фото на Паралимпиаде Видео

10:31

Накроет засуха, ударят ранние заморозки: украинцам рассказали, какой будет погода осенью Видео

10:25

"Врачи рыдали, увидев его": депутат рассказал, как ребенок в Черкассах пять дней лежал без помощи

10:21

The Hardkiss презентовали клип на песню 7 вітрів из нового альбома Видео

10:10

"Дьявол — в деталях": Зеленский прибыл в США и раскрыл, чего ждет от визита Видео

10:04

США должны оказать Украине военную помощь на уровне Афганистана: в ОП назвали причину Видео

10:00

Компанией года по версии Всеукраинского отраслево-аналитического центра признана сеть ломбардов "Благо" новости компании

09:07

Гороскоп на 31 августа для всех знаков Зодиака: сюрпризы, новый бизнес или недопонимание партнера Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять