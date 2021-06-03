"Нож и угрозы": в Харькове "смельчак" захватил в заложники ребенка и девушку

В Харькове мужчина взял в заложники своего сына и экс-девушку / Michael Blank via flickr.com

В Харькове ночью 29-летний "смельчак" пришел в домовладение к бывшей девушке и требовал встречи со своим 4-летним сыном. Между экс-парой произошел конфликт. У мужчины при себе был нож, и он начал угрожать девушке расправой.

Злоумышленник захватил девушку и сына в заложники, правоохранители начали спецоперацию, она продолжалась полночи, говорится в Telegram-канале Департамента уголовного розыска Нацполиции.

По сведениям ведомства, мужчина сначала передал полицейским испуганного мальчика и только через два часа удалось освободить девушку. Ни ребенок, ни женщина не пострадали.

К операции привлекли подразделение полиции для разрешения чрезвычайных ситуаций – Корпус оперативно-внезапной действия (КОРД). Злоумышленник задержан на месте.

Начато производство по ч. 1 ст. 147 (захват заложников), ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Таким образом, стало понятно, что мужчину подозревают и в покушении на умышленное убийство.

Напомним, в Украине за захват заложников грозит от пяти до 15 лет лишения свободы. В нашей стране за покушение на убийство двух лиц суд приговаривал и к 12 годам лишения свободы. Примечательно, что за совершенное умышленное убийство грозит до 15 лет тюрьмы.