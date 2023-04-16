"Нужно, чтобы Украина была вооружена до зубов": Ходжес дал прогноз о завершении войны в Украине

Если Запад не окажет надлежащей помощи Украине, "то, вероятно, война продолжится и в следующем году", считает бывший командующий войсками США в Европе.

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Бен Ходжес дал прогноз о завершении войны в Украине / Фото: УНИАН, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что Украина может победить в войне со страной-агрессором РФ к концу 2023 года. Во многом это зависит от поддержки США и других союзников на Западе.

"Если мы примем политическое решение, тогда война закончится к концу года, если мы обеспечим Украину всем необходимым. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер. Мы возьмем и сделаем", – сказал Ходжес в интервью изданию Гордон.

Генерал добавил, что если Запад не окажет надлежащей помощи Украине, "то, вероятно, война продолжится и в следующем году".

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По словам Ходжеса, он хотел бы, чтобы политикой США стала победа Украины по определению президента Владимира Зеленского с полным восстановлением территориальной целостности, возвращением всех депортированных украинцев, наказанием за военные преступления и гарантиями безопасности, включая вступление в НАТО.

"Мы должны помогать Украине непрерывными усилиями с модернизацией ее обороны. Нужно, чтобы Украина была вооружена до зубов, как, например, Южная Корея, чтобы у нее была возможность удерживать Россию от повторных атак. Я ожидаю некоего соглашения или договоренности между США, возможно, с некоторыми другими странами и Украиной, чтобы повысить безопасность Украины, пока она не станет членом НАТО", - считает Ходжес.

По мнению генерала, Россия готова воевать с Украиной, пока у нее "есть тела, которые Путин готов бросить в мясорубку".

"Пока Путин чувствует, что его не могут победить, он будет продолжать тратить жизни и ресурсы на достижение своей цели", – сказал Бен Ходжес.

Однако, бывший командующий войсками США в Европе считает, что "эта война – катастрофа для России".

"Я думаю, именно поэтому у президента Путина такой сильный аппарат внутренней безопасности: он пытается защитить себя и свой режим", – резюмировал Ходжес.

Когда закончится война

Доктор политических наук Максим Розумный считает, что война в Украине закончится только после того, как не будет президента страны-агрессора Владимира Путина.

"У Путина есть возможность завершить военную кампанию. И я уверен, что он пытается это сделать, продвигая идею переговоров. Но для нас завершение кампании (что не является завершением войны) очень невыгодно и несет большие угрозы в будущем", - сказал эксперт.

Военный эксперт, офицер Вооруженных сил Азербайджана Агиль Рустамзаде считает, что война России против Украины завершится в перспективе лета-начала осени или до конца 2023-го года. Все будет зависеть от поставок оружия Западом и сокращения военного арсенала страны-агрессора. Если поставки увеличатся на 10-20%, а у РФ они настолько же сократятся, Украина во второй половине года получит возможность выйти на свои границы 1991 года.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко говоил, что война в Украине может продлиться до лета 2023 года. Причем, по его словам, война закончится не победой Украины, а торжественными похоронами Путина.

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

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