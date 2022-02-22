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Обострение на Донбассе: Укрзализныця меняет график движения поездов

22 февраля 2022, 20:09

В то же время из Лантратовки поезд отправится в 13:12 и прибудет на конечную станцию Новый Айдар в 16:42.

поезд, укрзализныця
поезд, укрзализныця / Facebook/Ukrzaliznytsia

Укзализныця приняла решение изменить расписание поезда № 6481/6482 Лантратовка - Кондрашовская-Новая - Лантратовка из-за обострения ситуации на Донбассе, сообщает пресс-служба УЗ.

С сегодняшнего дня поезд не будет курсировать на перегоне Кондрашевская-Нова - Новый Айдар.

При этом со станции Новый Айдар поезд будет отправляться в 9:17 и прибывать в Лантратовку в 12:47.

В то же время из Лантратовки поезд отправится в 13:12 и прибудет на конечную станцию Новый Айдар в 16:42.

Напомним, ранее Укрзализныця получила пять новых купейных вагонов. Они были приобретены за счет средств из государственного бюджета. Вагоны войдут в состав поезда №15/16 Харьков – Рахов. В них есть контрастная маркировка для людей с нарушениями зрения, а также дополнительный пульт управления освещением в купе.

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Также ранее из-за низкой температурой в поезде "Интерсити" №779, который ехал из Сум в Винницу, компания угодила в скандал. В вагоне не работало отопление, а окна все покрылись инеем.

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