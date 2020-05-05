В Глухове главврач больницы объявил голодовку

Анатолий Кияшко объявил голодовку / Фото: скриншот

Главный врач Глуховской городской больницы в Сумской области Анатолий Кияшко по причине проблем с финансированием объявил голодовку.

Как он заявил в видеообращении, опубликованном ТРК Глухов, что СМИ ретранслируют массу домыслов о больнице, однако реальная ситуация им неизвестна.

По словам Кияшко, Глуховская больница имеет огромное количество проблем. В частности, отсутствие контракта с Национальной службой здоровья Украины на финансирование больницы в полном объеме.

"Дело в том, что на каком-то уровне произошла ошибка в статистических данных за 2018 год. Это данные о том, сколько мы вылечили, сколько сделали операций, сколько проконсультировали больных. Эти все данные за 2018 год пошли в НСЗУ не за год, а за квартал. Как это случилось? Может, человеческий фактор, может, другая ошибка", — заявил Кияшко.

Руководитель подчеркнул, что после расследования больница обратилась в Национальную службу здоровья, чтобы ошибка была исправлена. Кроме того, несколько раз отправлялись правильные статистические данные.

Читайте также"Даже не уровень стран третьего мира": в Сети показали ужасы больницы для Covid-19"Уже были использованы все возможности. Мы обращались в НСЗУ, к депутатам – областным и местным. Мы информировали всех, что есть проблема с выплатой зарплаты. Я пока что не хочу разглашать, кто отвечает за ошибку – документы все есть. Мне обещали, что за 2 дня ошибка будет исправлена и мои работники получат заработную плату, но я с сегодняшнего дня объявляю голодовку, пока не будет получена зарплата", — сказал Кияшко.

Медик пообещал в будущем информировать общественность о всех нарушениях.

Напомним, украинская власть прорабатывает сценарии, чтобы не допустить реализации второго этапа реформы медицины, однако "улучшения" станут, фактически, стартом ее сворачивания.

Как известно, Зеленский сообщил, что вследствие реформы медицины, которую начала реализовывать предыдущий министр здравоохранения Уляна Супрун, прогнозируется увольнение 50 тысяч медиков.