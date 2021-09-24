Локдаун и остановка транспорта в Киеве: у Кличко заявили об "очень тяжелом шаге" и пропусках

Карантин в Киеве / УНИАН

Столичные власти надеются, что в случае жесткого карантина в Киеве ситуация позволит избежать остановки работы общественного транспорта. Однако на случай локдауна уже идет готовят электронные пропуска. Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Как сообщает РБК-Украина, чиновник сказал о том, что если транспорт в Киеве будет остановлен, местные власти запустят режим электронных пропусков. Предприятия критической инфраструктуры уже подали около тысячи заявлений для получения таких документов.

"Что касается ограничений, мы уже анонсировали, если будем закрывать транспорт, мы будем вводить электронные пропуска. На сегодня уже около тысячи заявлений от предприятий, которые должны работать как критическая инфраструктура", - рассказал замглавы КГГА.

По его словам, остановка работы общественного транспорта в столице станет очень тяжелым шагом. При этом чиновник выразил надежду, что уровень вакцинации от COVID-19 в Киеве станет достаточным условием для того, чтобы не останавливать транспорт.

"Но это (остановка транспорта, - ред.) будет очень тяжелый шаг, я надеюсь, что количество вакцинации, проведенной в городе, достаточно большое и ограничительные меры дадут возможность не закрывать транспорт", - подчеркнул Николай Поворозник.

Карантин в Киеве

Первый замглавы КГГА по вопросам самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба ранее заявлял, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Киеве не прибавляет оптимизма. По его словам, локдауна в столице поможет избежать вакцинация максимально возможного количества людей.

Киевский градоначальник Виталий Кличко также уточнял, что массовая вакцинация позволит не допустить жесткого карантина в Киеве. Мэр напомнил, что столица является лидером в Украине по числу прививок. Однако, по его словам, 98% из тех пациентов, которые сейчас находятся в больницах с COVID-19, не вакцинированы.