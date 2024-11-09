Одесса пылает: РФ атаковала город "шахедами"

По информации местных пабликов, есть "прилет" в одном из ЖК города.

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РФ ударила шахедами по Одессе / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

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Тревога в Одессе началась в 00:00

Есть прилеты "шахедов" в жилой район города

В Одессе прогремела серия взрывов - местные паблики сообщают о прилете в жилищный комплекс в ходе атаки "шахедов" на город.

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер в 00:00 сообщил о начале атаки на город, пишет Главред.

видео дня

"Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы противовоздушной обороны. Оставайтесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

По информации местных пабликов, есть "прилет" в одном из ЖК города.

РФ ударила шахедами по Одессе / Фото: скриншот с видео

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, 7 ноября ночью и утром Киев был под атакой дронов. В Печерском, Оболонском, Подольском, Голосеевском и Соломенском районах города упали обломки вражеских дронов.

Также ранее сообщалось, что Киев восемь часов был под дроновой атакой РФ. Известно о двух пострадавших, их жизни ничего не угрожает. Есть повреждения зданий в шести районах столицы.

Кроме этого, из-за удара россиянами КАБами по Сумской области погибла 33-летняя работница АЗС, еще одна женщина - 53-летняя работница "Укрзализныци" - получила ранения. А в Одессе в результате атаки российских дронов повреждена жилая 11-этажка.

В ночь на 9 ноября РФ ударила 500-килограммовой бомбой по многоэтажке в Харькове. Оккупанты атаковали жилые дома харьковчан, пока те спали. Разрушено несколько этажей в многоэтажке, вспыхнул пожар.

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