Одесса пылает: РФ атаковала город "шахедами"

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- Тревога в Одессе началась в 00:00
- Есть прилеты "шахедов" в жилой район города
В Одессе прогремела серия взрывов - местные паблики сообщают о прилете в жилищный комплекс в ходе атаки "шахедов" на город.
Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер в 00:00 сообщил о начале атаки на город, пишет Главред.
"Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы противовоздушной обороны. Оставайтесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.
По информации местных пабликов, есть "прилет" в одном из ЖК города.
Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости
Как ранее сообщал Главред, 7 ноября ночью и утром Киев был под атакой дронов. В Печерском, Оболонском, Подольском, Голосеевском и Соломенском районах города упали обломки вражеских дронов.
Также ранее сообщалось, что Киев восемь часов был под дроновой атакой РФ. Известно о двух пострадавших, их жизни ничего не угрожает. Есть повреждения зданий в шести районах столицы.
Кроме этого, из-за удара россиянами КАБами по Сумской области погибла 33-летняя работница АЗС, еще одна женщина - 53-летняя работница "Укрзализныци" - получила ранения. А в Одессе в результате атаки российских дронов повреждена жилая 11-этажка.
В ночь на 9 ноября РФ ударила 500-килограммовой бомбой по многоэтажке в Харькове. Оккупанты атаковали жилые дома харьковчан, пока те спали. Разрушено несколько этажей в многоэтажке, вспыхнул пожар.
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