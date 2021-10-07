Один шанс из ста: в Днепре врачи спасли бойца ВСУ со сквозным пулевым ранением головы

Военный получил сквозное и диаметральное ранение головы / скриншот

В Днепре врачи провели многочасовую сложную операцию, в результате которой им все же удалось спасти украинского военного, который получил сквозное диаметральное пулевое ранение головы.

На данный момент пациент проходит реабилитацию во Львовском клиническом военно-медицинском центре. Мужчина находится в сознании и может говорить.

"Сейчас Андрей очень успешно продолжает реабилитацию во Львовском клиническом военно-медицинском центре. И снова сенсация - полное сознание. Это лучшие военные врачи, которые за 7 лет стали нашими ближайшими фронтовыми друзьями", - написал в Facebook директор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова, заслуженный врач Сергей Рыженко.

Нейрохирург Андрей Сирко добавил, что врачам провести операцию с таким невероятным результатом позволил современный операционный нейрохирургический микроскоп. Он рассказал, что за 7 лет войны на Донбассе врачи провели полторы тысячи сверхсложных операций.

Сирко подчеркнул, что летальность со сквозными и диаметральными ранениями составляет 99%.

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Как сообщал Главред, во Львове медики провели первую в Украине трансплантацию легких и первую трансплантацию сердца ребенку. Сердце пересадили 13-летнему мальчику, а легкие - 56-летнему мужчине.

Донор - 54-летний мужчина, который скончался в результате инсульта. Согласие на трансплантацию дала его жена.

Позже стало известно, как чувствует себя Макс - первый ребенок в Украине, которому пересадили сердце.