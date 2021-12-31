Одиозных нардепов Киву и Дубинского оригинально поздравили с Новым годом

По Украине появились интересные биллборды с их лицами.
В нескольких украинских локациях появились биллборды со странными надписями.
"В праздничные дни сосну каждому украинцу", - было написано на афишах. Кроме этого, рядом с фразой были фото нардепа из ОПЗЖ Ильи Кивы и экс-"слуги народа" Александра Дубинского.
Фото с места события опубликованы в Facebook-группе Подслушано Обухов. Именно в этом городе и были замечены данные изображения.
В соцсетях пишут, что их немало.
На данный момент неизвестно, кто развесил эти надписи и вообще их создал. В Сети предполагают, что это недоброжелатели народных избранников.
Между тем, журналист Сергей Иванов написал в телеграме , что Александр Дубинский обвиняет именно его в развешивании биллбордов и уже сообщил об этом в полицию.
Напомним, весной этого года народный депутат Александр Дубинский за рулем автомобиля Toyota не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто ‒ Jeep. Авария произошла на трассе неподалеку от города Стрый во Львовской области. Водитель и пассажир автомобиля Jeep получили телесные повреждения, пострадавшие доставлены в больницу. Их диагноз сейчас устанавливается.
Чем в последнее время отличился нардеп Илья Кива
В начале ноября Кива поздравил украинцев с Днем освобождения Киева "расстрелом Степана Бандеры".
В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором заявил, что он сам и "члены антифашистского движения Украины" решили отмечать праздник, "расстреливая нацистов, как когда-то это делали наши деды и прадеды". После этого Кива открыл стрельбу по фотографии лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Ранее Кива также опубликовал видео, в котором рассказал о том, что 15 октября 1959 года в Мюнхене был убит Степан Бандера. Нардеп назвал себя "лидером антифашистского движения в Украине" и засыпал последователей Бандеры угрозами. Затем позади него вспыхнул салют, а сам Кива несколько раз выстрелил из автомата.
По факту стрельбы из автомата против Кивы было открыто уголовное дело.
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