Полуголый Кива показал, как "православные укрепляют здоровье"

Илья Кива отличился новой странной выходкой / УНИАН

Скандальный народный депутат от фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Илья Кива выложил в Сеть видео в полуголом виде в бане.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале депутата, видно, что Кива сидит на скамейке с веником в руках и голым торсом. Нардеп заявил, что так укрепляет здоровье.

При этом Кива вспомнил о "православных" и о "славянах".

"Мы, православные, укрепляем свое здоровье. Мир вашему дому, славяне, и будьте здоровы", – сказал нардеп, прикрываясь веником.

Илья Кива в бане / скриншот

Реклама

Чем в последнее время отличился нардеп Илья Кива

В начале ноября Кива поздравил украинцев с Днем освобождения Киева "расстрелом Степана Бандеры".

В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором заявил, что он сам и "члены антифашистского движения Украины" решили отмечать праздник, "расстреливая нацистов, как когда-то это делали наши деды и прадеды". После этого Кива открыл стрельбу по фотографии лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Ранее Кива также опубликовал видео, в котором рассказал о том, что 15 октября 1959 года в Мюнхене был убит Степан Бандера. Нардеп назвал себя "лидером антифашистского движения в Украине" и засыпал последователей Бандеры угрозами. Затем позади него вспыхнул салют, а сам Кива несколько раз выстрелил из автомата.

По факту стрельбы из автомата против Кивы было открыто уголовное дело.

Читайте также: