"Одни алкаши и нищеброды": мисс Ровенщины оскандалилась высказыванием о жителях родного города

Мисс Ровенщина вляпалась в скандал / Скриншот

Победительница конкурса "Мисс Ровенщина 2014" Екатерина Крылова, которая недавно решилась раздеться прямо во время поездки в троллейбусе, теперь "отличилась" нелестным высказыванием о жителях родного города.

Обидные слова девушки в адрес ровенчан прозвучали в шоу "Богиня шопинга" на телеканале ТЕТ. На вопрос, имела ли она отношения с пожилыми мужчинами, девушка ответила отрицательно и добавила, что "у нас в Ровно живут одни наркоманы, алкаши и нищеброды".

Ведущий шоу Алексей Дурнев, комментируя реплику мисс Ровенщины озвучил предположение, что домой девушка, по всей видимости, возвращаться больше не собирается. На данный момент девушка "закрыла" свою страницу в инстаграм. Следует предположить, что после сказанного в эфире программы ее захейтили недовольные жители Ровно.

В 2014 году в 17 лет Екатерина Крылова получила титул "Мисс зрительских симпатий" и титул "Мисс Ровенщина" в рамках областного конкурса красоты. Девушка является родственницей Сергея Крылова, владельца многих заведений в Ровно, таких как "Амиго", "Ель-Пасо" и "Фітнес порт".

Ранее другая инста-блогерша "отличилась" оскорблениями в адрес своего родного города Львов. На своей странице в Instagram, где за ней следят более 20,5 тыс. подписчиков Карина Бида (wildger) назвала этот город "дырой".

По мнению Карины, в других городах люди "более открытые, добрые", а во Львове все "в коконе сидят, всего боятся – сказать или сделать, потому что "а что люди скажут?". Многие украинцы заступились за Львов, отметив, что это прекрасный город, а девушка предсказуемо столкнулась с потоком хейта из-за своих высказываний.