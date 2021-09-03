Львов - это дыра: блогершу распекли за унизительное заявление об украинском городе

Девушка пока никак не отреагировала после своего высказывания / фото: скриншот

Инстаблогерша со Львова Карина Бида попала в скандал, заявив, что ее родной город Львов – это "дыра". На пост девушки в Instagram обратили внимание пользователи Сети, которые сочли такие слова оскорбительными.

"Лежу, блин, прям такая грусть на меня навалила… Я просто понимаю, что мой отдых подходит к концу. Еще две недельки и обратно во Львов, в эту дыру", — поделилась со своими подписчиками девушка.

В Сети такое высказывание Карины не одобрили. Многие украинцы заступились за Львов, отметив, что это прекрасный город.

Читайте также"Вырвали из контекста": скандальная блогерша извинилась за "мерзкий" украинский язык"У нее семья и она сама говорила на украинском", "В крестьянах ничего плохого нет, но крестьянин, возомнивший себя каким-то лордом это убого", "Блин! Не понимаю. Ну не хочешь возвращаться, а не возвращайся. Никто никого не держит","Я вообще во Львове не был, но слышал, что там хорошо", — писали пользователи Сети.

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Также стоит отметить, что сейчас страничка девушки в Instagram закрыта.

Ранее мы писали, что в Сети разгорелся очередной скандал из-за провокационных роликов студентки из Сум. На одном из видео девушка заявила о намерении сжечь украинские флаги. Второй ролик записан под аудио, в котором говорится, что "русские лучше украинцев", а "Россия - великая страна".

А вот в конце августа блогерша из Киева отличилась неадекватным заявлением. Девушка опубликовала в соцсети Instagram провокационную сторис, назвав репетицию военного парада к 30-летию Независимости Украины "бредом".