"Одного глаза больше не будет": Найем вышел на связь после тяжелого ранения и рассказал подробности

Маси Найем / Masi Nayyem

Адвокат Маси Найем, брат заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема, был тяжело ранен в голову и глаз осколком снаряда.

О тяжелом ранении Найема стало известно днем, 5 июня.

Уже сегодня, 6 июня, Маси Найем вышел на связь после тяжелой операции и раскрыл подробности о своем состоянии.

"Пришел в себя. Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо. Был брат, Татка, Костя и родные партнеры компании", - написал Найем в Facebook.

Маси также отметил, что переживает за своего друга.

"Больше переживаю своего друга, он все еще в коме. Все будет Украина! Фото не публикую. Я себе таким не нравлюсь", - написал Найем.

Что говорят медики

Раненого бойца вывез с передовой первый добровольческий мобильный госпиталь. Друзья дотащили его до Славянска. Медики стабилизировали его состояние и быстро отвезли в Краматорск.

Об этом рассказал Стране глава набсовета первого добровольческого мобильного госпиталя имени Н. Пирогова Геннадий Друзенко.

Адвоката далее переложили в военную машину и отвезли в областную клиническую больницу имени Мечникова города Днепр.

Маси Найем был в коме из-за ранения

Брат журналиста и бывшего украинского нардепа Мустафы Найема до начала полномасштабной войны Украины с РФ работал адвокатом. После 24 февраля он пошел воевать за ВСУ.

Маси Найем участвовал в боевых действиях на востоке Украины в 2014 году. В 2016-м его демобилизировали.

О ранении Маси Найема на фронте сообщил 5 июня украинский режиссер Олег Сенцов, который тоже служит в ВСУ.

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