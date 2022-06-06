"Одного глаза больше не будет": Найем вышел на связь после тяжелого ранения и рассказал подробности

О тяжелом ранении Найема стало известно днем, 5 июня.
Адвокат Маси Найем, брат заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема, был тяжело ранен в голову и глаз осколком снаряда.
О тяжелом ранении Найема стало известно днем, 5 июня.
Уже сегодня, 6 июня, Маси Найем вышел на связь после тяжелой операции и раскрыл подробности о своем состоянии.
"Пришел в себя. Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо. Был брат, Татка, Костя и родные партнеры компании", - написал Найем в Facebook.
Маси также отметил, что переживает за своего друга.
"Больше переживаю своего друга, он все еще в коме. Все будет Украина! Фото не публикую. Я себе таким не нравлюсь", - написал Найем.
Что говорят медики
Раненого бойца вывез с передовой первый добровольческий мобильный госпиталь. Друзья дотащили его до Славянска. Медики стабилизировали его состояние и быстро отвезли в Краматорск.
Об этом рассказал Стране глава набсовета первого добровольческого мобильного госпиталя имени Н. Пирогова Геннадий Друзенко.
Адвоката далее переложили в военную машину и отвезли в областную клиническую больницу имени Мечникова города Днепр.
Маси Найем был в коме из-за ранения
Брат журналиста и бывшего украинского нардепа Мустафы Найема до начала полномасштабной войны Украины с РФ работал адвокатом. После 24 февраля он пошел воевать за ВСУ.
Маси Найем участвовал в боевых действиях на востоке Украины в 2014 году. В 2016-м его демобилизировали.
О ранении Маси Найема на фронте сообщил 5 июня украинский режиссер Олег Сенцов, который тоже служит в ВСУ.
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