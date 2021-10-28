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"Одышка не норма": Комаровский дал советы тем, кто уже переболел COVID-19

28 октября 2021, 21:45
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Доктору задали вопрос о том, нужно ли что-то делать с одышкой тем пациентам, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме.

Комаровский
Комаровский высказался о последствиях коронавируса / Скриншот

Украинский врач и педиатр Евгений Комаровский поведал о том, что стоит сделать для восстановления работы легких после тяжелой формы коронавируса. Он отметил, что одышка может сохраняться в течение многих месяцев после болезни.

На своей странице в Instagram Комаровский дал советы тем, кто переболел коронавирусом и страдает от одышки.

Доктору задали вопрос о том, нужно ли что-то делать с одышкой тем пациентам, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме и испытывают последствия на протяжении многих месяцев.

"Конечно, одышка — это не норма, но как долго она может сохраняться, к сожалению, не знает никто. Сегодня мы уже понимаем, что при коронавирусной инфекции есть поражение легких, причем серьезное. И орган в течение какого-то (индивидуального для каждого переболевшего) времени будет восстанавливаться. Мы только можем указывать на факторы, которые способствуют нормальной работе легких", - объяснил Комаровский.

Он добавил, что для восстановления нужно не только время, но и другие обязательные факторы:

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  • правильные параметры воздуха,
  • профилактика обезвоживания,
  • нормальный питьевой режим.

Также специалист отметил, что есть дополнительные моменты, которые могут мешать быстрому восстановлению работы легких.

"Понятно, что если рядом кто-то курит, в помещении пыльно и сухо, есть другие респираторные вредности, то процесс восстановления будет удлиняться. Вот если бы ваш муж не ходил на работу в городе, где выхлопы автомобилей и выбросы предприятий, а жил где-то в лесу и ходил с вами по утрам вокруг избушки дышать влажным чистым воздухом, то он восстановился бы гораздо быстрее", - добавил врач.

Комаровский о коронавирусе

Ранее Евгений Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.

Также напомним, Евгений Комаровский эмоционально обратился к украинцам и призвал делать вакцинацию, поскольку реанимации и морги уже переполнены Как заявил педиатр и кандидат медицинских наук, вакцины действительно работают и спасают людей от смерти.

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коронавирус Евгений Комаровский новости Украины Коронавирус Киев
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