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Офицер рассказал, что запрещено делать работникам ТЦК во время раздачи повесток

Дмитрий Видоменко
11 октября 2023, 17:11 обновлено 11 октября, 17:11
В Полтавском областном ТЦК рассказали о правилах вручения повестки военнообязанным и напомнили, что им категорически запрещено делать.
Мобилизация, боец
Работники ТЦК не имеют право применять силу к военнообязанным, говорит офицер Роман Истомин / коллаж Главред, фото УНИАН

В Есть определенно количество действий, которые запрещено делать сотрудникам ТЦК (в просторечии ‒ военкоматов) рассказали о правилах вручения повестки военнообязанным. Об этом рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью порталу "Телеграф".

Он отмечает, что работники ТЦК имеет право вручать повестку на улице, однако нельзя применять силу к военнообязанному.

Кроме того, им запрещено:

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  • Передавать повестку через родственников и знакомых;
  • Применение силы или удержание человека;
  • Забирать документы, телефон, заходить на приватную территорию без полиции и основания;
  • По его словам, пока нет планов изменять принцип выдачи повесток.

"Прежде всего, если повестки посылать через "Действие", то все граждане должны иметь смартфон — что далеко не так. Также можно удалить сообщение или приложение", — пояснил эксперт.

Истомин особо отметил ‒ для того, чтобы ввести в Украине электронные повестки, нужно сначала внести изменения в законодательство.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский недавно заговорил об усилении мобилизации. Военное командование просит, чтобы им предоставили возможность мобилизовать больше людей. Однако Зеленский отметил, что об этом пока рано говорить.

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