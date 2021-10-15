Ограничение поездок в другие области: Ляшко рассказал, кто будет следить за исполнением новых правил

Виктор Ляшко / УНИАН

Согласно утвержденным накануне новым правилам межрегиональных перевозок, после 21 октября для того, чтобы добраться из одной области в другую, всем водителям и пассажирам необходимо быть или с прививкой от коронавируса, или с ПЦР-тестом. Об этом заявил в эфире ТСН руководитель Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, для поездок в другие области нужно будет иметь документ, который подтверждает наличие одной дозы вакцины в "желтой" зоне и полный курс вакцинации для "оранжевой" и "красной" зоны ‒ сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, справку о выздоровлении от COVID-19 в приложении "Дия". Иностранные сертификаты также будут действовать.

Отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на определение антигена, сделан не позже, чем за 72 часа до поездки. А ответственность за выполнение новых правил возложена на перевозчиков, подытожил Ляшко.

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Напомним, ранее, 11 октября нынешнего года, Кабмин в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине изменил правила пассажирских перевозок. С 21 октября работа межобластного транспорта в регионы желтой, оранжевой и красной зон разрешены только в случае наличия у водителей, экипажей и пассажиров сертификатов вакцинации или отрицательных тестов на коронавирус.

Новые правила не будут применяться к городскому транспорту и перевозкам пассажиров в пределах одной области.