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Огрызко спрогнозировал, устроит ли РФ теракт на Запорожской АЭС

Анна Ярославская
8 июля 2023, 02:35
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Кремль, вероятно, предупредили по дипломатическим или разведывательным каналам, что не стоит устраивать провокацию на ЗАЭС.
Владимир Огрызко, ЗАЭС
РФ будет продолжать заниматься ядерным шантажом, считает Владимир Огрызко / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Страна-агрессор Россия вряд ли решится устроить провокацию на Запорожской АЭС. Скорее всего Кремль будет продолжать заниматься ядерным шантажом, чтобы выторговать для себя заморозку войны в Украине. Такое мнение в интервью Главреду озвучил дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Я очень сомневаюсь, что Россия действительно решится на то, чем пугает. Надеюсь, что не публично, по дипломатическим или разведывательным каналам Москву предупредили о том, что такого делать не нужно. Поэтому, мне кажется, это просто продолжение ядерного шантажа, которым Россия сейчас очень активно занимается, пытаясь выторговать себе какие-то позитивы. Но я думаю, что вряд ли это ей удастся", - предположил Огрызко.

По словам дипломата, Россия хочет добиться заморозки конфликта в Украине.

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"Это то, о чем они мечтают, и что является для них темой №1. И то, что делают либо откровенные союзники России такие, как Орбан или Сийярто, либо несколько скрытые, как Ватикан, который продолжает делать вид, что главное – не наказать агрессора, а согласиться с тем, что он может захватить чью-то территорию. Поэтому здесь логика очень понятна", - отметил он.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Угроза подрыва оккупантами Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риск подрыва Запорожской АЭС со стороны оккупантов действительно существует. Станция заминирована, и украинской разведке известно, что у страны-агрессора есть планы, которые предусматривают создать утечку радиоактивных веществ на ЗАЭС.

4 июля Зеленский заявил, что российские оккупанты разместили нечто похожее на взрывчатку на крыше энергоблоков Запорожской АЭС. Он призвал мир обратить внимание на то, к чему готовятся оккупанты.

В Генштабе ВСУ отмечали, что российские оккупанты готовят провокации на территории Запорожской АЭС. Уже в ближайшее время там может произойти взрыв. Россияне разместили взрывчатку на крыше третьего и четвертого энергоблоков.

Страна-агрессор Россия на протяжении последних дней вывела часть боевого состава оккупантов с территории Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщило издание Sky News 5 июля. Также издание отмечает, что из-за риска теракта страны-оккупанта РФ на Запорожской АЭС гражданские начали выезжать из региона вокруг станции.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 5 июля заявил, что угроза российского теракта на Запорожской АЭС постепенно снижается. Причины снижения вероятности подрыва оккупантами ЗАЭС он не назвал.

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