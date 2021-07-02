"Ох*ел? Вышел нах*й отсюда": в Одессе водитель троллейбуса подралась с пассажиром

В Одессе водительница разобралась с пассажиром / Telegram-канал Новости Одесса

В Одессе в одном из троллейбусов произошел конфликт между водителем и пассажиром. Одна из пассажирок опоздала на маршрут, в то время как троллейбус, не дождавшись ее, начал движение. За нее заступился мужчина, который подошел к водителю и начал ее оскорблять, распуская руки. Водительница вышла, обматерила обидчика и нанесла ему два удара ногами в пах.

Как сообщает Telegram-канал Новости Одесса, конфликт случился 1 июля в троллейбусе №2. Один из пассажиров выразил протест из-за того, что водитель начала движение троллейбуса, не дождавшись бежавшей следом женщины. Мужчина решил заступиться за эту женщину и пошел разбираться с водительницей, в результате чего произошла конфликтная ситуация.

"Мужчина решил помочь женщине, которая опоздала, и начал скандал. В итоге начал нападать на водителя, за что и получил между ног дважды", - указано в видео.Читайте также"Ах ты, су*а": в Киеве водитель троллейбуса избила пассажира

На видео можно заметить, как во время конфликта мужчина заглянул в водительскую кабину, сделал несколько оскорбительных заявлений в адрес водители и повысил на нее руку. Однако женщина встала с водительского кресла, вышла в салон, после чего обложила пакетом нецензурной лексики своего обидчика и ударила его ногой в область интимной зоны.

Пассажиры раскритиковали действия мужчины и выразили поддержку водительнице.

Напомним, ранее в Одессе женщина закурила сигарету прямо в салоне троллейбуса. После того, как она никак не отреагировала на просьбу потушить сигарету, пассажиры вызвали полицию. Впрочем, пассажирка полиции не испугалась – она обматерила копов и бросила в них окурок. В результате полицейские силой выпроводили нарушительницу на улицу.