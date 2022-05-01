Оккупантов "покрошили" с техникой: Зеленский рассказал о проблемах с подготовкой парада в Москве

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский призывает российских солдат не ехать на войну в Украину, иначе тысячи из них будут убиты и ранены.

"Нам известно, что российское командование готовится к новым большим потерям. В те подразделения, личный состав которых был почти полностью уничтожен или существенно ослаблен в марте-апреле, набирают новых людей. Со слабой мотивацией. Со слабым боевым опытом. Они просто хотят добрать нужное количество. Чтобы можно было бросить в наступление и эти подразделения", - заявил Зеленский во время вечерного видеообращения.

"Российское командование прекрасно понимает, что еще тысячи российских солдат будут убиты и тысячи будут ранены в ближайшие недели", - отметил президент.

"Но зачем это самим российским солдатам? Зачем это их родным? Российские командиры врут своим солдатам, когда говорят, что тех ждет какая-то серьезная ответственность за отказ воевать. И при этом не рассказывают, например, о подготовке российской армией дополнительных рефрижераторов для хранения трупов. Не рассказывают, какие новые "плановые" потери ожидаются генералами", - заявил Зеленский.

"Каждый российский солдат ещё может спасти свою жизнь. Вам лучше выжить в России, чем погибнуть на нашей земле", - отметил глава государства.

Он добавил, что что благодаря прекрасной работе наших воинов, на параде 9 мая в РФ военной техники будет меньше, чем в прошлом году.

Что известно о проблемах с подготовкой парада в РФ

Согласно сообщениям официальных органов минобороны РФ, если в 2021 на параде победы было 197 единиц техники, то сейчас планируется 131 единица.

Также из схем понятно, что в этом году в колонне не будет сразу нескольких видов техники:

танки Т-80БВМ;

ТОС-1А Солнцепёк;

ЗРК Панцирь-С;

САУ 2С35 Коалиция-СВ;

системы дистанционного минирования Земледелие (БМ ИСДМ);

бронеавтомобили БКА Патруль;

бронеавтомобили Урал.

Не исключено, что эта техника была отправлена на фронт и часть успешно уничтожена силами ВСУ.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте такжеУдачная охота: ВСУ за три минуты стерли в порошок четыре танка рашистов

Читайте еще: