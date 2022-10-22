Оккупантов РФ охватила паника: призвали жителей Херсона "незамедлительно покинуть город"

Войска России опасаются наступления ВСУ на свои позиции в Херсоне / Reuters, Суспільне

Созданная страной-оккупантом РФ фейковая "администрация Херсонской области" призвала жителей захваченного Херсона 22 октября покинуть город. Свое заявление они объяснили напряженной ситуацией на фронте.

В своем Telegram-канале оккупанты написали, что все жители Херсона должны "незамедлительно" покинуть город и переправиться на левый берег Херсонщины.

"Мирные жители Херсона и все "подразделения" и "министерства гражданской администрации" должны сегодня переправиться на левый берег Днепра", - указано в сообщении.

Свой призыв российские захватчики объяснили "напряженной ситуацией на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозой террористических атак".

Ситуация в Херсонской области

Командующий войсками России в Украине генерал Сергей Суровикин 18 октября сделал заявление о войне Москвы против Киева. Российский военный сказал, что на фронте сложилась "напряженная" для оккупантов обстановка. По словам захватчика, в дальнейшем его подчиненные будут действовать в зависимости от "складывающейся ситуации".

Также генерал намекнул на готовность "сдать" Херсон.

"(Обстановка, - ред)… она непростая, не исключается принятие непростых решений", - заявил Суровикин.

Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо объявил о том, что коллаборанты РФ решили убраться с правобережья Херсонской области на левый берег. Решение принято в связи с наступлением сил обороны Украины.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия может перебросить свои войска из Херсона на Киевское или Донецкое направление.

По его мнению, Украина может освободить захваченный Херсон, однако будут проблемы на других фронтах.

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