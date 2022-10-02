Оккупанты атаковали Николаевщину дронами-камикадзе и С-300: много раненых, есть погибшие

Оккупанты атаковали Николаевщину дронами-камикадзе и С-300 / скриншот

Ночью, 2 октября, российские оккупанты обстреляли Николаевскую область. Погибли два человека, еще семеро - получили ранения.

Как сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, враг атаковал область семью дронами-камикадзе Shahed-136, пять из которых уничтожены украинскими военными.

Кроме того, около 3:45 Николаев подвергся ракетному обстрелу зенитно-ракетными системы С-300.

В частности, попадания зафиксированы возле двух четырехэтажных домов, в результате чего они получили повреждения, а в одном из них возник пожар.

Также зафиксировано попадание на территории больницы.

"Всего в результате обстрела ранения получили семь человек", - добавил глава ОВА.

Напомним, в четверг, 29 сентября, российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами. В результате атаки, к сожалению, есть погибшие и раненые, сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеев.

По словам местной чиновницы, враг атаковал остановку общественного транспорта, когда там находились мирные жители, которые возвращались с работы.

Также сообщалось, что в ночь на четверг, 29 сентября, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру. Сообщалось о гибели троих человек, в том числе ребенка, и ранении пятерых, в том числе 12-летней девочки.

Полностью разрушены несколько частных домов, повреждены более 60 частных домов и несколько многоэтажных, а также рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач.

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