Россияне обстреляли людей на остановке транспорта в Николаеве, есть жертвы, много раненых

Россияне обстреляли кассетными снарядами Николаев / фото Telegram Кирилла Тимошенко

В четверг, 29 сентября, российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами. В результате атаки, к сожалению, есть погибшие и раненые, сообщает глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram.

По словам местной чиновницы, враг атаковал остановку общественного транспорта, когда там находились мирные жители, которые возвращались с работы.

"На данный момент 2 погибших, 12 раненых. В место атаки выехали бригады скорой помощи", - рассказала она.

Чиновница подчеркнула, что такие действия со стороны страны-агрессора являются террористическим актом, который нацелен на уничтожение мирного населения.

В результате обстрела Николаева погибло два человека / фото Telegram Кирилла Тимошенко

По словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, всем пострадавшим в результате обстрела Николаева уже оказывают медицинскую помощь.

Ракетный обстрел Днепра

Напомним, в ночь на четверг, 29 сентября, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру. Сообщалось о гибели троих человек, в том числе ребенка, и ранении пятерых, в том числе 12-летней девочки.

Полностью разрушены несколько частных домов, повреждены более 60 частных домов и несколько многоэтажных, а также рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач.

Смотрите видео о ракетном ударе врага по Кривому Рогу

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