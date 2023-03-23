"Оккупанты до сих пор в Новой Каховке": Генштаб сделал некорректное заявление

В Генштабе ВСУ добавили, что Новая Каховка обязательно будет освобождена украинскими военными.
Российские оккупанты до сих пор находятся в Новой Каховке. Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, информация о том, что они покинули город, оказалась некорректной.
"Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы отходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных", - говорится в сообщении Генштаба.
При этом в Генштабе добавили, что Новая Каховка обязательно будет освобождена украинскими военными.
видео дня
Что известно ситуации в Новой Каховке
Напомним, 23 марта Генштаб сообщил, что все подразделения российской армии вышли из Новой Каховки, расположенной на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Новость дополняется...
Автор: Мария Тупик