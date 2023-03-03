Оккупанты изменили стратегию по Бахмуту и хотят заставить ВСУ отступить - ISW

Российские силы, вероятно, пытаются оказать давление на ВСУ в Бахмуте, чтобы они провели тактическое отступление по трассе Т0504, считают эксперты.

Бои за Бахмут продолжаются / Фото: Facebook 93-тя ОМБр Холодний Яр

Российская оккупационная армия продолжает наступательные операции в районе Бахмута, на западной окраине Донецка и в целом на западе Донецкой области. Вместе с тем военные страны-агрессора временно свернули усилия по окружению города-крепости с юго-запада и с северо-востока.

Аналитики Института изучения войны считают, что оккупанты могут оказать давление на ВСУ, чтобы те отступили из Бахмута, сосредоточившись на северо-восточном наступлении.

По данным ISW, накануне украинские войска отбили атаки российских войск в районе Бахмута, Орехово-Васильевки (11 км к северо-западу от города), Дубово-Васильевки (7 км к северо-западу), Хромово (3 км к западу) и Ивановского (6 км к западу).

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"Отраженная российская атака под Хромовым предполагает, что ВС РФ, вероятно, продвинулись к северо-западу от Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 2 марта, показывают, что российские силы, вероятно, захватили позиции к югу от Дубово-Васильевки", – предположили в ISW.

Карты боев в Донецкой области / Фото understandingwar.org

Эксперты упомянули российских военных блогеров, которые утверждали, что "вагнеровцы" вели атаки в направлении Белой Горы и Часова Яра (12 км к западу от Бахмута), пытаясь перекрыть участок трассы Т0504. Тем временем в "ДНР" заявили, что якобы 132-я бригада их 1-го армейского корпуса продвигалась в направлении Торецка (22 км к юго-западу от Бахмута).

"Российские силы, по-видимому, временно свернули усилия по окружению Бахмута с юго-запада, а также с северо-востока и вместо этого могут сосредоточиться на том, чтобы оказать давление на украинские силы, чтобы они отступили из города, сосредоточив внимание на северо-восточном наступлении. В последние недели российские войска активизировали наступательные операции на северных окраинах и в пригородах Бахмута и добились успехов в этих районах", – заявили в ISW.

По словам военных экспертов, оккупантам, вероятно, потребуется "захватить Ивановское и Хромово", чтобы отрезать украинские наземные пути сообщения с Бахмутом и "полностью окружить" украинскую группировку в городе.

"Российские силы, возможно, пытаются оказать давление на ВСУ в Бахмуте, чтобы они провели тактическое отступление по трассе Т0504, и поэтому сократили свои усилия по окружению населенного пункта, сосредоточившись также на Ивановском. Двойной охват Бахмута, скорее всего, потребует дополнительных сил и средств, и российские войска могут попытаться избежать дальнейших затрат на возможное окружение", – предположили в ISW.

Оборона Бахмута

1 марта военный эксперт Олег Жданов заявил, что ситуация в Бахмуте Донецкой области сейчас критическая. Более того, ближайшие недели будут решающими. По его словам, ситуация на Бахмутском направлении может ухудшиться. Кроме того, есть угроза окружения украинских войск с севера.

Как отметил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, на Бахмутском направлении россияне действуют тактикой малых групп, которые пытаются под прикрытием рельефа подойти к украинским позициям и завязать ближний бой.

Череватый добавил, что ВС РФ также используют авиацию, но доминировать в воздухе им не удается. За воздушными целями следит украинская противовоздушная оборона (и ЗРК, и ПЗРК, и истребительная авиация).

Череватый не исключил отступления украинских войск из Бахмута. По его словам, этом может произойти в случае, если речь будет идти о сохранении личного состава, улучшения тактического положения войск или более эффективного проведения военной операции.

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