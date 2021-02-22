Оккупанты Крыма рискуют остаться без знаменитых сортов винограда

В Крыму виноградники пол угрозой исчезновения / nnm.ru

Из-за резкой смены погоды и нашествия вредителей в оккупированном Крыму под угрозой исчезновения оказались традиционные сорта винограда, пишет Ассоциация реинтеграции Крыма в понедельник, 22 февраля.

"В оккупированном Крыму могут исчезнуть некоторые сорта винограда. Как утверждают крымские "специалисты", это может быть связано с тем, что текущий февраля выдался на полуострове морозным, однако перед похолоданием был достаточно теплый период", - сказано в сообщении.

Речь идет о ранних сортах винограда, использующихся для виноделия:

Алиготе,

Жемчужина Саба,

Иршаи Оливера,

Королева виноградников,

Ранний Магарач,

Пино Нуар и другие.

Из-за теплых зим лоза этих сортов в последние годы выгоняет почки раньше обычного, а поздние весенние заморозки наносят непоправимый вред. В связи с этим виноделы вынуждены отказываться от раннеспелых сортов и переходить на лозу более поздних сроков созревания.

При этом эти сорта оказываются под угрозой, так как легкий непродолжительный мороз уничтожает вредителей, а если зима теплая, то вредители выживают.

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