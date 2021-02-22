Оккупанты Крыма рискуют остаться без знаменитых сортов винограда

Из-за теплых зим лоза сортов винограда в последние годы выгоняет почки раньше обычного, а поздние весенние заморозки наносят непоправимый вред.
Из-за резкой смены погоды и нашествия вредителей в оккупированном Крыму под угрозой исчезновения оказались традиционные сорта винограда, пишет Ассоциация реинтеграции Крыма в понедельник, 22 февраля.
"В оккупированном Крыму могут исчезнуть некоторые сорта винограда. Как утверждают крымские "специалисты", это может быть связано с тем, что текущий февраля выдался на полуострове морозным, однако перед похолоданием был достаточно теплый период", - сказано в сообщении.
Речь идет о ранних сортах винограда, использующихся для виноделия:
- Алиготе,
- Жемчужина Саба,
- Иршаи Оливера,
- Королева виноградников,
- Ранний Магарач,
- Пино Нуар и другие.
Из-за теплых зим лоза этих сортов в последние годы выгоняет почки раньше обычного, а поздние весенние заморозки наносят непоправимый вред. В связи с этим виноделы вынуждены отказываться от раннеспелых сортов и переходить на лозу более поздних сроков созревания.
При этом эти сорта оказываются под угрозой, так как легкий непродолжительный мороз уничтожает вредителей, а если зима теплая, то вредители выживают.
Продажа винзавода "Массандра" в Крыму – о чем сообщалось ранее:
- 14 декабря в МИД Украины резко отреагировали на продажу российскими оккупантами Крыма винного завода Массандра. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и отметила, что Россия в очередной раз дерзко нарушила нормы международного гуманитарного права.
- 14 декабря в аннексированном Крыму завод "Массандра" ушел с молотка на аукционе за 5,327 млрд рублей (чуть более 2 млрд грн или почти 73 миллиона долларов - Ред.). Обладателем 100% акций завода стало ООО "Южный проект", которое является дочерней компанией банка "Россия". Банк "Россия" принадлежит Юрию Ковальчуку, которого называют другом Путина.
- Заявление украинских властей об ответственности России за продажу в аннексированном Крыму винзавода "Массандра" звучит смешно, заявил так называемый первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.