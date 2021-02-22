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Оккупанты Крыма рискуют остаться без знаменитых сортов винограда

22 февраля 2021, 20:58
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Из-за теплых зим лоза сортов винограда в последние годы выгоняет почки раньше обычного, а поздние весенние заморозки наносят непоправимый вред.

виноградник
В Крыму виноградники пол угрозой исчезновения / nnm.ru

Из-за резкой смены погоды и нашествия вредителей в оккупированном Крыму под угрозой исчезновения оказались традиционные сорта винограда, пишет Ассоциация реинтеграции Крыма в понедельник, 22 февраля.

"В оккупированном Крыму могут исчезнуть некоторые сорта винограда. Как утверждают крымские "специалисты", это может быть связано с тем, что текущий февраля выдался на полуострове морозным, однако перед похолоданием был достаточно теплый период", - сказано в сообщении.

Речь идет о ранних сортах винограда, использующихся для виноделия:

  • Алиготе,
  • Жемчужина Саба,
  • Иршаи Оливера,
  • Королева виноградников,
  • Ранний Магарач,
  • Пино Нуар и другие.

Из-за теплых зим лоза этих сортов в последние годы выгоняет почки раньше обычного, а поздние весенние заморозки наносят непоправимый вред. В связи с этим виноделы вынуждены отказываться от раннеспелых сортов и переходить на лозу более поздних сроков созревания.

При этом эти сорта оказываются под угрозой, так как легкий непродолжительный мороз уничтожает вредителей, а если зима теплая, то вредители выживают.

Продажа винзавода "Массандра" в Крыму – о чем сообщалось ранее:

  • 14 декабря в МИД Украины резко отреагировали на продажу российскими оккупантами Крыма винного завода Массандра. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и отметила, что Россия в очередной раз дерзко нарушила нормы международного гуманитарного права.
  • 14 декабря в аннексированном Крыму завод "Массандра" ушел с молотка на аукционе за 5,327 млрд рублей (чуть более 2 млрд грн или почти 73 миллиона долларов - Ред.). Обладателем 100% акций завода стало ООО "Южный проект", которое является дочерней компанией банка "Россия". Банк "Россия" принадлежит Юрию Ковальчуку, которого называют другом Путина.
  • Заявление украинских властей об ответственности России за продажу в аннексированном Крыму винзавода "Массандра" звучит смешно, заявил так называемый первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

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