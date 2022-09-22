Оккупанты опозорились в Крыму: сбили свой БПЛА и заявили о 'дроне ВСУ'

В Джанкое оккупанты сбили беспилотник РФ / t.me/oko_xx

В Крыму оккупанты РФ сбили свой беспилотник и заявили о том, что якобы уничтожили БПЛА Вооруженных сил Украины.

Пропагандистские ресурсы РФ наперебой начали сообщать о том, что якобы сбили дрон ВСУ в Джанкое. Однако потом стало известно о том, что рашисты сбили свой же летательный аппарат.

"Работает ПэВэО: орки в Джанкое сбили свой же беспилотник", — говорится в сообщении.

Добавим, что на кадрах видно, что на частях беспилотника нарисованы звезды. Подобные маркировки используют в РФ.

/ t.me/oko_xx

Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Читайте еще: