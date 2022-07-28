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Оккупанты привязывают коптеры к удочкам, боясь "глушилок" ВСУ

28 июля 2022, 23:05

По словам корреспондента, который снимал боевиков, китайские коптеры - редкость в армии "ДНР".

Оккупанты привязывают коптеры к удочкам, боясь 'глушилок' ВСУ
В "ДНР" привязывают коптеры, чтобы не потерять / фото скрин видео

В то время, как ВСУ получают суперсовременные Байрактары и другие мощные дроны, в "ДНР" даже китайские коптеры считаются дорогими. Поэтому оккупанты привязывают их к спиннингам, боясь "глушилок" украинских защитников.

"Это своего рода ноу-хау. Противник создает помехи в частотах управления квадрокоптером. Мы в результате теряем "птички". Дорого и нерационально. Удилище достаточно эффективно этому противостоит. Как тебе такое, Илон Маск?",- написал в своем Telegram российский пропагандист Владимир Солевьев.

По словам корреспондента, который снимал боевиков, китайские коптеры - редкость в армии "ДНР".

Напомним, ранее на войне в Украине был ликвидирован очередной солдат путинской армии Дмитрий Тупицын. Оккупант был родом из Казахстана, но воевал за страну-агрессора РФ. Смерть Тупицына подтвердили и в российском городе Карталы Челябинской области, где проживал захватчик.

Новости Донбасса онлайн

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

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