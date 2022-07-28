Оккупанты привязывают коптеры к удочкам, боясь 'глушилок' ВСУ

В "ДНР" привязывают коптеры, чтобы не потерять / фото скрин видео

В то время, как ВСУ получают суперсовременные Байрактары и другие мощные дроны, в "ДНР" даже китайские коптеры считаются дорогими. Поэтому оккупанты привязывают их к спиннингам, боясь "глушилок" украинских защитников.

"Это своего рода ноу-хау. Противник создает помехи в частотах управления квадрокоптером. Мы в результате теряем "птички". Дорого и нерационально. Удилище достаточно эффективно этому противостоит. Как тебе такое, Илон Маск?",- написал в своем Telegram российский пропагандист Владимир Солевьев.

По словам корреспондента, который снимал боевиков, китайские коптеры - редкость в армии "ДНР".

Напомним, ранее на войне в Украине был ликвидирован очередной солдат путинской армии Дмитрий Тупицын. Оккупант был родом из Казахстана, но воевал за страну-агрессора РФ. Смерть Тупицына подтвердили и в российском городе Карталы Челябинской области, где проживал захватчик.

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Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

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