Оккупанты пытались сдать на металлолом запчасти к комплексу ПВО, чтобы не ехать на передовую/ Википедия, Reuters

На Донетчине оккупанты для того, чтобы избежать отправки на передовую, разобрали свою военную технику и часть деталей пытались сдать на металлолом.

Детали сняли с зенитного ракетного комплекса "Тор". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Чтобы не попасть на передовые позиции, командиры одной из батарей 933 зенитно-ракетного полка оккупационных войск решили сделать свою технику небоеспособной. Захватчики сняли с боевых машин "Тор-М2" блоки управления и решили продать их в пункте приема драгоценных металлов", – говорится в сообщении.

Однако горе-"бизнесменов" подвела их жадность. Они назвали слишком высокую цену в пункте приемки лома и не смогли прийти к согласию относительно оплаты с работницей пункта. В заключении она позвонила в так называемое "Министерство государственной безопасности ДНР" и "сдала" оккупантов, которые к ней пришли.

Избежать передовой захватчики не смогли – их отправили туда с пехотой.

"Теперь командование полка объясняет потерю электронных блоков будто бы боевыми действиями, а оккупанты-"бизнесмены" продолжили службу в пехотных подразделениях на передовой", – рассказали в ГУР Минобороны Украины.

Ранее сообщалось, что армия Украины уже в 20 км от Херсона. ВСУ в течение двух недель ведут контрнаступательные действия в направлении Херсонской области. Войска продвинулись еще на 5 километров от Таврического и уже приближаются к Томиной Балке.

Напомним, ранее советник председателя ОП Алексей Арестович отметил, что мир ничего не сделал, чтобы наказать РФ после зверств российской армии в Буче и других населенных пунктах под Киевом. Тогда в России боялись, что мир их "порвет", но этого не произошло, поэтому Россия чувствует вседозволенность и может попытаться присоединить к себе оккупированные территории Украины.

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