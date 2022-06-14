"А что делали другие?": Зеленский пристыдил Байдена за упреки об игнорировании подготовки РФ к войне

Зеленский ответил на упреки Байдена об игнорировании подготовки РФ к войне/ УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова лидера США Джо Байдена о якобы игнорировании украинской стороной предупреждений, что Россия может устроить полномасштабное вторжение в Украину. Он подчеркнул, что западные государства могли при желании предотвратить вторжение, однако не сделали этого.

Зеленский сказал об этом в интервью изданию ZDF. Он отметил, что неоднократно просил Запад о превентивных санкциях против РФ, однако его просьбы были проигнорированы.

"Многим европейским лидерам, в частности президенту США Джо Байдену, должны быть адресованы вопросы по поводу того, прислушались ли они к просьбам Украины ввести превентивные санкции против России, чтобы не началась война? Было бы справедливо, если бы они заранее прислушались ко мне как к главе Украинского государства, если бы они прислушались к тому, о чем мы предупреждали", — сказал украинский президент.

Кроме этого, он отметил, что Украина получала от разведок других государств "различные сигналы".

Также Зеленский подчеркнул, что почему другие страны предупреждали о вторжении, однако не закрыли воздушное пространство, не предоставили заранее военную помощь в виде оружия для защиты и не ввели санкции, чтобы действовать на опережение и сделать попытку остановить Россию.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Владимир Зеленский не обращал внимания на предупреждение о том, что Россия вторгнется в Украину.

В ОП ответили на такие упреки. По словам представителя Зеленского Сергея Никифорова, президент Украины просил о превентивных санкциях против России перед широкомасштабным вторжением РФ, но партнеры не хотели слышать".

После этого у Байдена заявили, что президент США очень уважает украинского гаранта за его лидерство, а США не позволят России уничтожить Украину и украинскую нацию.

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