Байден очень уважает Зеленского: в США ответили на резонансную публикацию Bloomberg

Байден с большим уважением относится к Зеленскому, который показал лидерство в войне с Россией - посольство США в Украине / Коллаж Офис президента, Reuters

История со словами президента США Джо Байдена об украинском гаранте Владимире Зеленском не заслуживает того, чтобы быть новостью. Россия пытается уничтожить Украину и ее нацию, но Вашингтон не позволит этому произойти. Президент Зеленский и украинская нация вдохновили мир своей храбростью, а Байден очень уважает украинского гаранта за его лидерство. Штаты будут и в дальнейшем поддерживать Киев. Об этом заявила американский посол Бриджит Бринк.

"Это не заслуживает того, чтобы быть новостью. Россия пытается уничтожить украинскую нацию и ее культуру, Соединенные Штаты не останутся в стороне и не позволят этому произойти. Президент Зеленский и народ Украины вдохновили мир своей храбростью и стойкостью, показав миру, что Украина никогда не будет покорена Россией", - сказала она в комментарии РБК-Украина.

Читайте такжеБайден припечатал Путина: хочет сбросить Зеленского, денацификация - это ложьТакже дипломат заверила, что Байден относится с большим уважением к Зеленскому за проявление лидерства в войне с Россией.

По ее словам, США, в свою очередь, уже профинансировали помощь Украине в сфере безопасности на 5,3 миллиарда долларов, и дают возможность украинского государству защитить себя, и продолжат поддержку Киева.

"Соединенные Штаты уже предоставили 5,3 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности, в том числе 4,6 миллиарда долларов после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале, чтобы дать Украине возможность защитить себя, и вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать поддерживать Украину", - подчеркнула Бриджит Бринк.

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Заявление Байдена о "нежелании Зеленского слышать о вторжении России"

Американское агентство Bloomberg ранее опубликовало заявление президента США Джо Байдена, который сказал, что Вашингтон обладал серьезными данными относительно намерения России осуществить военное вторжение на территорию Украины. Президент Владимир Зеленский, по его словам, "не хотел это слышать, как и многие люди"

Однако Байден признал, что информация могла быть воспринята Киевом в качестве "надуманной".

"Я понимаю, почему они не хотели этого слышать", - сказал глава Белого дома.

Спикер Офиса президента Сергей Никифоров в ответ заявил, что Владимир Зеленский призывал Запад ввести превентивные санкции перед нападением России, однако страны-партнеры "не хотели слышать". По его словам, Зеленский и Байден несколько раз говорили по телефону и обсуждали ситуацию.

"Президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И тут уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать", - подчеркнул Никифоров.

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