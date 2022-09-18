Оккупанты считают потери: по базе РФ в Сватово нанесли мощный удар

Разрушен автовокзал, внутри которого проживали оккупанты, подчеркнул Сергей Гайдай.
В захваченном российскими оккупантами Сватово Луганской области прогремел взрыв на автовокзале, где находились военные РФ.
Там базировались оккупанты, сообщил в Facebook глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Хлопок" в Сватово. Автовокзал, внутри которого проживали решисты. Теперь 200, 300…", – отметил он.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.
Успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны.
"Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!", – заявили украинские военные в опубликованном обращении.
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