Оккупанты считают потери: по базе РФ в Сватово нанесли мощный удар

Бывшая база оккупантов РФ в Сватово / Facebook/sergey.gaidai.loga

В захваченном российскими оккупантами Сватово Луганской области прогремел взрыв на автовокзале, где находились военные РФ.

Там базировались оккупанты, сообщил в Facebook глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Хлопок" в Сватово. Автовокзал, внутри которого проживали решисты. Теперь 200, 300…", – отметил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.

Успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны.

"Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!", – заявили украинские военные в опубликованном обращении.

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