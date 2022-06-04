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Оккупанты убили украинского чемпиона по стрельбе из лука: дома его ждали трое детей

4 июня 2022, 10:48

Александр был мастером спорта Украины, чемпионом Европы, чемпионом Украины и победителем многих соревнований.

Оккупанты убили украинского чемпиона по стрельбе из лука / Ровенская областная федерация стрельбы из лука , Facobook Aleksandr Onishchuk

Оккупанты убили известного украинского лучника Александра Онищука. Чемпион Европы среди молодежи погиб на фронте, куда отправился защищать Украину после полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

О трагической новости на своей страничке в Facebook сообщила Ровенская областная федерация стрельбы из лука.

"Страшная весть пришла с фронта: нашего прославленного лучника Александра Онищука забрала проклятая война. Саша был мастером спорта Украины, чемпионом Европы, чемпионом Украины победителем многих соревнований. Правду говорят, что война забирает лучших. Покойся с миром, казак, память о тебе будет вечной…", – говорится в сообщении.

Тренер по стрельбе из лука Ирина Гончарова-Солотки на своей страничке в Facebook сообщила, что дома его ждали жена Елена и трое детей.

Фото: Ровенская областная федерация стрельбы из лука

"Не могу поверить, что Саша больше не приедет в Черновцы, и мы не увидимся на спортивных соревнованиях, не пообщаемся и не пошутим… Это такая потеря и боль, особенно для самых близких: родителей, жены, деток, а у него их трое маленьких. Сочувствуем вам", – написала в тренер по стрельбе из лука Ирина Гончарова-Солотки.

Ранее сообщалось, что при защите Мариуполя от русских оккупантов погиб известный украинский кикбоксер Максим Кагал. 30-летний боец по прозвищу Пистон защищал город в составе Отдельного отряда специального назначения "Азов".

Также Главред писал, что одной из жертв от русских вояк стала семья известного украинского чемпиона мира по шахматам Владимира Баклана. Супруга украинского гроссмейстера показала, как выглядит их квартира в Гостомеле, где хозяйничала российская армия.

Смотрите новости Донбасса онлайн:

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