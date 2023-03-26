Оккупанты в Крыму "собрались брать" Одессу и размечтались об "условии" завершения войны

Оккупанты страны-агрессора России, которая сама напала на Украину, жалуются на Киев и обвиняют государство в намерении, дескать, "уничтожить РФ".

Коллаборант Константинов в ожидании контрнаступления ВСУ вдруг "позарился" на Одессу / Коллаж УНИАН, Википедия

Так называемый "глава парламента" оккупированного Крыма Владимир Константинов размечтался о захвате Одессы. Дескать, страна-оккупант должна либо полностью захватить город, либо обеспечить ему некий "подконтрольный нейтральный статус". Якобы "условием" завершения войны он назвал, мол, "уничтожение Украины как антироссийского государства, которое угрожает РФ".

Как сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости, коллаборант сказал, что Одесса, дескать, "должна быть под контролем РФ". Причем в своих выдумках он допустил какой-то непонятный "правовой статус" для города.

"Обязательно Одесса должна быть под нашим контролем: иметь российский статус или нейтральный. Главное — находиться под контролем", - считает Константинов.

видео дня

Кроме того, в ходе разговора он повторил нарративы России о необходимости, мол, "демилитаризации" Украины. Что такое "демилитаризация" – коллаборант не сказал.

Также Владимир Константинов бездоказательно обвинил Украину в якобы "фашизме" и, мол, "превращении в инструмент уничтожения России", а также назвал, дескать, "уничтожение Украины условием завершения войны".

"Мы однозначно знаем, что любой мир, заключенный без полного уничтожения украинского фашистского, антироссийского государства как инструмента уничтожения России, который использует Запад, — это временное явление", - налепетал Константинов.

Возвращение Крыма в Украину

В Главном управлении разведки Минобороны ранее заявили, что силы обороны Украины освободят оккупированный Крым.

Согласно данным разведчиков, на полуострове существенно поменялись настроения. После преступление оккупантов РФ в ходе полномасштабной войны даже те, кто был на стороне Кремля, изменили свое мнение.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что армия Украины может освободить Крым до конца лета. По его мнению, для запуска такого сценария ВСУ нужно дальнобойное оружие.

Военный эксперт Роман Свитан сказал, что у ВСУ будет два сценария освобождения Крымского полуострова. Первый предполагает уничтожение военных объектов России на полуострове дальнобойным оружием и последующее окружение оккупантов. Второй – фронтальный заход армии на полуостров. Как полагает Свитан, первый сценарий более предпочтителен, поскольку во втором случае Крым может превратиться во второй Донбасс.

Смотрите видео Главред - Сотник сделал прогноз о падении режима Путина после освобождения Крыма армией Украины

Контрнаступление ВСУ: