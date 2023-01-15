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Оккупанты выпустили половину Калибров: есть угроза нового удара – ОК "Пивдень"

15 января 2023, 10:25
Оккупанты снарядили 5 ракетоносителей, и использовали ракеты типа "Калибр" во время массированной ракетной атаки.
ракетный удар
РФ может готовить новый ракетный удар / Facebook/okPivden

В ходе массированного ракетного удара по Украине в субботу, 14 января, оккупанты РФ использовали около половины из запаса в 36 ракет типа "Калибр", заявила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Вчера они снарядили 5 ракетоносителей, среди которых один подводный, и использовали ракеты типа "Калибр" во время массированной ракетной атаки. Если вчера в Черном море находился запас 36 ракет, то около половины они использовали во время атаки, и остаются на боевом дежурстве эти ракетоносители", - подчеркнула она в эфире общенационального телемарафона.

По словам главы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга, эти ракеты еще могут быть применены против Украины.

Гуменюк также добавила, что в субботу не наблюдалось активности по применению врагом дронов, но, по ее словам, сегодня атака дронами не исключена.

Ракетный удар РФ

Напомним, 14 января после объявления масштабной воздушной тревоги во многих областях Украины прозвучали взрывы.

Ранее сообщалось о том, что РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.

В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.

В Днепре число жертв российской ракетной атаки увеличилось - уже известно о более чем 20 погибших.

В настоящее время продолжаются поиски пропавших без вести – это, по меньшей мере, 37 человек.

Ракета РФ уничтожила 72 квартиры мирных жителей Днепра. 164 квартиры повреждены.

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Калибр война России и Украины ракетный удар Наталья Гуменюк
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