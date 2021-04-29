Оккупанты Ялты вносят изменения в водоснабжение города

В Ялте возобновляют круглосуточное водоснабжение / Reuters

Оккупанты Ялты решили с с 1 мая 2021 года отменить подачу воды по графику. Круглосуточное водоснабжение воды будет действовать минимум до октября этого года, заявила так называемая "глава администрации" оккупированной Ялты Янина Павленко в Facebook.

По словам Павленко, после схода снега город получил почти 16 млн кубометров воды, что позволяет перейти на круглосуточную подачу воды.

"С мая по октябрь будем подавать воду круглосуточно. С 1 октября, в зависимости от расходов, погоды и осадков будем принимать решение. Но пока мы на ближайшее время точно с водой", - отметила она.

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