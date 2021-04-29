Оккупанты Ялты вносят изменения в водоснабжение города

По словам Павленко, после схода снега город получил почти 16 млн кубометров воды, что позволяет перейти на круглосуточную подачу воды.
Оккупанты Ялты решили с с 1 мая 2021 года отменить подачу воды по графику. Круглосуточное водоснабжение воды будет действовать минимум до октября этого года, заявила так называемая "глава администрации" оккупированной Ялты Янина Павленко в Facebook.
По словам Павленко, после схода снега город получил почти 16 млн кубометров воды, что позволяет перейти на круглосуточную подачу воды.
"С мая по октябрь будем подавать воду круглосуточно. С 1 октября, в зависимости от расходов, погоды и осадков будем принимать решение. Но пока мы на ближайшее время точно с водой", - отметила она.
Проблемы с водой в Крыму
- После 2014 года в оккупированном Россией Крыму возникла проблема маловодья. На полуострове значительно сократились запасы воды, в результате чего местные жители вынуждены получать ее по графику.
- Официальный Киев после захвата полуострова прекратил водоснабжение Крыма. Украинская сторона утверждает, что воды в автономной республике достаточно для нужд местного населения, тогда как с дефицитом водного ресурса в Крыму сталкивается РФ. Государство готово возобновить поставки воды на Крымский полуостров в том случае, если там будет зафиксирована гуманитарная катастрофа.
- Так называемый "представитель Крыма" Владимир Константинов утверждал, что даже если Украина и решится на возобновление поставок воды на полуостров, инфраструктура территории не готова к таким мероприятиям с технической точки зрения.
- Представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич говорил, что Киев планирует построить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы исключить даже теоретические шансы на подачу воды в Крым.
Автор: Екатерина Трохимчук