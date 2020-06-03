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Расследование дела Гладковского завершено: в САП сделали заявление

3 июня 2020, 13:51

Коррупционная деятельность Гладковского нанесла ущерб государству на сумму более 17 млн гривен.

Олег Гладковский
Гладковский злоупотреблял служебным положением – САП / УНИАН

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила следствие по одному из дел экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Бывшего чиновника, а также экс-замминистра обороны и директора департамента Минобороны обвиняют в нанесении ущерба государству на сумму в 17,44 млн гривен. Согласно данным следствия, Гладковский злоупотреблял служебным положением, включив собственное предприятие в государственный оборонный заказ.

Об этом рассказали в пресс-службе САП в Facebook.

В ходе следствия установлено, что пребывая на посту замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский использовал свою должность в корыстных целях, включив продукцию компании Богдан-Моторс в оборонный госзаказ. У корпорации Богдан за счет госбюджета по завышенным ценам были куплены грузовики МАЗ 6317. Организацией закупок занимались чиновники Министерства обороны, которые также проходят по данному делу.

В сообщении также речь идет о том, что закупленные в рамках государственного заказа автомобили не соответствовали условиями по локализации производства на уровне не менее 60%. Компания Гладковского должна была решить этот вопрос за 3 года, но нарушила договоренности.

По данным САП, в контрактах на поставки также были четко зафиксированы цены на госзакупки грузовых автомобилей, однако позже цена выросла, в результате чего государство незаконно переплатило компании Богдан 17,44 млн гривен.

Кроме того, установлено, что Гладковский внес ложные данные в декларацию. Он преднамеренно не указал доходы своей супруги от аренды дорогой недвижимости в центре Киева, которые оцениваются на сумму более 160 тысяч долларов.

Добавим, Олег Гладковский – бизнес-партнер пятого президента Петра Порошенко – также проходит по уголовному делу о контрабанде российских военных деталей по завышенным ценам. Соответствующее уголовное производство расследует НАБУ.

По делу о хищениях в оборонной сфере Гладковский был арестован Высшим антикоррупционным судом 19 октября 2019 года.

Однако уже 21 октября Олег Гладковский вышел на свободу под залог в 10,6 млн гривен.

Олег Гладковский СНБО САП Офис генпрокурора
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