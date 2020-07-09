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На фильм Сенцова государство отстегнет десятки миллионов гривен

Фильм Носорог Олега Сенцова получит государственную поддержку.

9 июля 2020, 14:36
Олег Сенцов
Олег Сенцов / Фото УП

Государственная поддержка в размере 25 млн гривен будет выделена фильму Носорог украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом в своем Facebook сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Фильм Носорог Олега Сенцова получит государственную поддержку в размере 25 млн грн", - написал Ткаченко, комментируя свое участие в заседании Совета государственной поддержки кинематографии.

Как подчеркнул министр культуры и информполитики, проект Сенцова победил в третьем конкурсе еще в 2012 году, но подписание соглашения с победителем переносилось два раза по разным причинам, после чего Сенцов попал в заключение после аннексии Россией Крыма.

Читайте также"Должен умереть": Сенцов рассказал, как вернуть Крым и Донбасс"Сегодня Совет единогласно проголосовал "за" о заключении контракта на финансирование фильма. Выделенные средства составят 50% от общей сметы ленты. Теперь Олег сможет снова вернуться на экраны. Наконец историческая справедливость восстановлена. Это долг государства перед ним", - добавил Ткаченко.

Как известно, Сенцов неоднократно высказывал свою критическую позицию по отношению к руководству страны и президенту Владимиру Зеленскому.

В частности, комментируя обмен пленными на Донбассе он заявлял, что Украина отдает России "настоящих убийц".

"То, за что боролись украинцы, идет прахом", - подчеркивал Сенцов.

Олег Сенцов Александр Ткаченко фильм новости Украины
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