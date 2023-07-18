"Он фашист": Зеленский наехал на Путина и сказал, как должна завершится война

По словам Владимира Зеленского, Россия все время заявляет о якобы готовности к переговорам.

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Владимир Зеленский высказался о Путине / Коллаж Главред, фото скриншот, president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что война в Украине закончится дипломатией. При этом в интервью с африканским СМИ президент отметил, что не готов говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Все были готовы воспринимать, что окончание войны должно быть при уважении нашего суверенитета, но все равно в формате дипломатии. А тогда мы зашли в Бучу и нашли массовые захоронения. Кто готов говорить с этим маньяком? Тогда мы сказали, придет время и война все равно закончится дипломатично, но с этим человеком говорить (не будем - ред.), извините, но у него руки по локоть в крови, ему все равно", – сказал Зеленский.

По словам Владимира Зеленского, Россия все время заявляет о якобы готовности к переговорам. При этом оккупационные войска захватывают Запорожскую АЭС и атакуют энергетическую инфраструктуру Украины.

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"Нас отключили зимой от света. Блэкаута на этом континенте не было за 100 лет. Последний блекаут был при Гитлере. Он (Путин - ред.) делает то же, что Гитлер. Пути захвата Украины были те же, что и у фашистской Германии. Он сделал все то же, только Киев не взял", - добавил глава государства.

Также Зеленский в интервью отметил, что деоккупируя украинские города и села, там находят массовые захоронения замученных украинцев.

"Потому что все меньше и меньше людей верили в то, что он (Путин, - ред.) президент, а все больше осознавали, что он просто садист. Сейчас зерновая инициатива. Где в этом коридоре войско? Там зерно. Оно едет в Украину? Нет. От этого зависит, будет ли голод в ваших государствах? Да. Зачем он блокирует? Он фашист", - заявил Зеленский.

Как ранее сообщали, Владимир Зеленский отреагировал на выход России из "зерновой сделки" 17 июля.

По словам Зеленского, существовало два договора: один - между ООН, Турцией и Россией, другой - между Украиной, Турцией и ООН. Следовательно, Россия срывает свои договоренности не с Украиной, а с президентом Турции и Генсеком ООН.

Также в Вильнюсе состоялось первое заседание Совета Украина-НАТО, которое является инструментом интеграции нашей страны в Альянс, а не просто участия.

Зеленский выразил уверенность, что по завершении войны Украина станет членом НАТО. Он заверил, что Украина будет делать для этого все.

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