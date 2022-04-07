"Он теперь голый бегает": дед-партизан отобрал у российского оккупанта форму и еду

Мужчина похвастался своими трофеями перед нашими военными.
Дедушка "отжал" у российских оккупантов сумку. Как оказалось, в ней было немало трофеев.
Видео досмотра пожилого партизана появилось в сети.
"Дед интересный. У сепаров отжал сумку и форму. Печенье поотжимал", - едва сдерживая слезы от смеха говорит голос за кадром.
Но главным "трофеем" старика стала форма, которую он оставил себе.
"Так он (российский военный - ред.) теперь голый бегает. Ну носи после войны", - обратился военный к партизану.
Стоит отметить, что подобные случаи далеко не редкость.
Ранее мы писали, что жительница села Перемога в Киевской области "отжала" у российских оккупантов ящик с боеприпасами.
"Трофей" женщина спрятала в кроличьей клетке, а после освобождения села передала ВСУ.
Также мы рассказывали, что правоохранители в Полтавской области изъяли у местных жителей 11 танков, захваченных у российских оккупантов.
После начала войны РФ против Украины техника оказалась в руках местного населения.
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