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"Он теперь голый бегает": дед-партизан отобрал у российского оккупанта форму и еду

7 апреля 2022, 13:59

Мужчина похвастался своими трофеями перед нашими военными.

Дед-партизан отобрал у российского оккупанта форму и еду / скриншот

Дедушка "отжал" у российских оккупантов сумку. Как оказалось, в ней было немало трофеев.

Видео досмотра пожилого партизана появилось в сети.

"Дед интересный. У сепаров отжал сумку и форму. Печенье поотжимал", - едва сдерживая слезы от смеха говорит голос за кадром.

Но главным "трофеем" старика стала форма, которую он оставил себе.

"Так он (российский военный - ред.) теперь голый бегает. Ну носи после войны", - обратился военный к партизану.

Стоит отметить, что подобные случаи далеко не редкость.

Ранее мы писали, что жительница села Перемога в Киевской области "отжала" у российских оккупантов ящик с боеприпасами.

"Трофей" женщина спрятала в кроличьей клетке, а после освобождения села передала ВСУ.

Также мы рассказывали, что правоохранители в Полтавской области изъяли у местных жителей 11 танков, захваченных у российских оккупантов.

После начала войны РФ против Украины техника оказалась в руках местного населения.

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