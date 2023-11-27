Опровержение 1+1 media относительно фейкового видео под брендингом телеканала 1+1 Марафон и "Единых новостей"

https://glavred.info/ukraine/oproverzhenie-1-1-media-otnositelno-feykovogo-video-pod-brendingom-telekanala-1-1-marafon-i-edinyh-novostey-10520164.html Ссылка скопирована

1+1 media / пресс-служба 1+1

Враг не прекращает свои попытки вызвать панику и беспокойство среди населения Украины, распространяя ложные и фейковые новости, сюжеты и видео под брендингом украинских телеканалов.

На этот раз очередной фейк использует визуальное оформление телеканала 1+1 Марафон, чтобы создать представление "надежного источника" и ввести в заблуждение украинцев.

Так, в смонтированном видео с фрагментом трансляции телемарафона "Единые новости" на телеканале 1+1 Марафон появилась подвижная строка с сообщением, будто от Минобороны Украины, о количестве потерь среди украинских военнослужащих. Это видео - откровенный фейк. Информацию активно распространяют российские медиа, пытаясь дезориентировать общество.

видео дня

Обращаем внимание, что в эфире телеканала 1+1 Марафон подвижной строки с новостями не существует, а в самом ложном сообщении допущены ошибки: вместо слова "исчезли", написано "пропало". Кроме того, сюжета с таким оформлением и такой информацией нет на официальных страницах 1+1 media.

Мы призываем украинцев соблюдать информационную гигиену и не распространять этот фейк, чтобы не помогать врагу распространять дезинформацию. Пользуйтесь официальными источниками 1+1 media и тщательно проверяйте информацию, которую встречаете в интернете.

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