Опровержение 1+1 media относительно фейкового видео под брендингом телеканала 1+1 Марафон и "Единых новостей"

Враг не прекращает свои попытки вызвать панику и беспокойство среди населения Украины, распространяя ложные и фейковые новости, сюжеты и видео под брендингом украинских телеканалов.
На этот раз очередной фейк использует визуальное оформление телеканала 1+1 Марафон, чтобы создать представление "надежного источника" и ввести в заблуждение украинцев.
Так, в смонтированном видео с фрагментом трансляции телемарафона "Единые новости" на телеканале 1+1 Марафон появилась подвижная строка с сообщением, будто от Минобороны Украины, о количестве потерь среди украинских военнослужащих. Это видео - откровенный фейк. Информацию активно распространяют российские медиа, пытаясь дезориентировать общество.
Обращаем внимание, что в эфире телеканала 1+1 Марафон подвижной строки с новостями не существует, а в самом ложном сообщении допущены ошибки: вместо слова "исчезли", написано "пропало". Кроме того, сюжета с таким оформлением и такой информацией нет на официальных страницах 1+1 media.
Мы призываем украинцев соблюдать информационную гигиену и не распространять этот фейк, чтобы не помогать врагу распространять дезинформацию. Пользуйтесь официальными источниками 1+1 media и тщательно проверяйте информацию, которую встречаете в интернете.