Опубликованы фото с отдыха Тупицкого на королевской вилле в ОАЭ

Александр Тупицкий / Скриншот

Появились новые подробности отдыха отстраненного от должности указом президента Владимира Зеленского главы Конституционного суда Александра Тупицкого в Объединенных Арабских Эмиратах.

Фотографии с Тупицким в ОАЭ публикует портал Цензор.НЕТ.

Издание подчеркивает, что Тупицкий продолжает отдыхать на королевской вилле в Дубае.

В сообщении подчеркивается, что суточная аренда королевской виллы в отеле Kempinski Palm Jumeirah составляет более 300 тысяч грнивен.

Ранее сообщалось, что Тупицкий проводит время, отдыхая на вилле в отеле Kempinski Palm Jumeirah, который имеет 4 спальни и собственный бассейн.

Кризис вокруг Конституционного суда: