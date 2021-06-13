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"Опять что-то украли": Украина уличила российский МИД в плагиате из-за видео ко Дню России

13 июня 2021, 13:34
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Видеоролик такой же идеи и с аналогичной музыкой Украина опубликовала еще в марте.

Украина выпустила ролик с такой же концепцией еще в марте / Скриншот instagram.com/dorosh.raw/

Российское Министерство иностранных дел обнародовало видеоролик под названием What is Russia, посвященный Дню России. Однако в Украине обратили внимание на то, что ролик с подобной идеей и такой же музыкой был опубликован Киевом еще в марте.

В частности, на этот момент обратили внимание авторы официального Twitter-аккаунта Украины. Они отметили, что Россия, по сути, скопировала у украинцев идею контента, и призвали россиян найти людей, которые создадут оригинальный продукт.

"Поищите кого-то, кто будет создавать аутентичный контент", - указано в сообщении Украины.

Далее со ссылкой на Instagram приводится украинский видеоролик, который был опубликован еще в марте.

Пользователи Сети пошутили над россиянами и сказали, что они "всегда что-то воруют", и могли хотя бы сменить музыку в видео.

Напомним, 12 мая Российская Федерация, которая является страной-агрессором в Украине из-за аннексии Крыма и оккупации Донбасса, отмечала День России. Оригинальным образом российское государство решила поздравить Службе безопасности Украины в Харькове. Возле консульства РФ россиянам напомнили, что украинские киборги в Донецком аэропорту "сдерживали фашистов 242 дня".

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