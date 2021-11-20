"Опять выгреб?", "Не напрягайся, ваза треснет": Гончаренко и Лещенко пособачились в Сети

Сергей Лещенко / УНИАН

Народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко и бывший нардеп Сергей Лещенко устроили перепалку в Сети.

В комментариях в Facebook Гончаренко Лещенко влез со своими "5 копейками" под видео о склоке с ним в эфире канала Дом на тему "вагнергейта".

"Заслуженный железнодорожник Сергей Лещенко бросился защищать Офис президента в истории с "вагнергейтом" и обвинять во всем оппозицию. Делает он это на президентском телеканале "Дом" за наши с вами налоги", - пафосно написал Гончаренко.

При этом Лещенко обвинил действующего нардепа в работе на Рината Ахметова.

"О, содержантка ахметовская, ты опять выгреб?", - "подгавкнул" он в ответ на пост Гончаренко.

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В ответ соратник Петра Порошенко решил намекнуть на нетрадиционную ориентацию экс-члена набсовета Укрзализныци.

"Не напрягайся, ваза треснет", - написал он с издевкой.

Лещенко решил перейти на личности: "Это тебя Лерос научил или Шарий пихать себе в зад все подряд? будь осторожен, а то Ахметов узнает, он не вытянет содержать еще одного после Ляшко".

Скандальный представитель Евросолидарности поставил точку в разнузданной дискуссии: "А как ты угадал, куда что пихать? Это же ваза, в нее цветы ставят".

Напомним, в августе 2018 года Лещенко после эфира на телеканале NewsOn начал бурно выяснять отношения с депутатом Радикальной партии Игорем Мосийчуком, при этом конфликт закончился дракой, в которой Лещенко был избит клюкой Мосийчука.

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Также Лещенко обменялся нецензурными выражениями с эпатажным Олегом Ляшко прямо в зале заседаний Верховной Рады.

Кроме того, в феврале 2017 года Лещенко принял участие в еще одной драке: в зале парламента он сцепился со своим коллегой Иваном Мельничуком.

Лещенко также попал громкий скандал после того, как стал владельцем элитной недвижимости площадью 192 квадратных метра в центре Киева за 7,5 млн грн. После этого новая квартира нардепа вызвала волну критики в Сети.

Отметим также, что спутница Лещенко - популярный диджей Анастасия Топольская также попадала в скандалы: в частности, она сыпала проклятиями из-за квот на украинскую музыку, а также прошлась по национальной украинской одежде, обозвав вышиванку - "вышиваткой", с намеком на "ватников".