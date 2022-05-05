Орки планируют обстрелять Ивано-Франковск ракетами: мэр призвал франковцев покинуть город на 3 дня

Орки планируют обстрелять Ивано-Франковск ракетами – мэр/ УНИАН, скрин из видео

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что есть информация о подготовке возможных ракетных обстрелов города оккупантами 7-9 мая.

В связи с этим городской голова призвал местных жителей в эти дни по возможности покинуть город. Об этом он сказал в видеообращении, обнародованном в Facebook.

"Прошу по возможности 7, 8, 9 мая работодателей, всех жителей Ивано-Франковска не скапливаться на озере, в парке, в других публичных местах. По возможности выехать за город, по возможности обработать свои огороды, то есть поменьше чтобы было людей 7, 8, 9 мая в городе Ивано-Франковск. Есть определенная информация – враг хочет дальше ударять ракетными ударами", – отметил Марцинкив.

При этом в городе не вводят комендантский час на эти дни.

В Ивано-Франковске отменили все мероприятия на день города

В субботу, 7 мая, франковцы должны были праздновать день города. Однако из-за угрозы ракетного обстрела все запланированные мероприятия отменяются, заявил мэр. Также не будет проводиться никаких мероприятий в день памяти (8 мая) и День Победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая).

"Прошу с пониманием отнестись к этому предупреждению, не пренебрегать опасностью и реагировать на тревоги! День города отпразднуем после нашей победы!", – подчеркнул городской голова.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак высказался о массовом ракетном обстреле российскими оккупантами по разным областям 3 мая и отметил, что такими атаками Кремль пытается помешать нашему государству получать помощь с вооружением от стран Запада.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что в акватории Черного моря сейчас находятся три российских корабля, на которых есть крылатые ракеты "Калибр". Россия может их применить в любой момент.

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